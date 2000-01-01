SERVİS GRUP

MAGIC-RENOVA ve GIORGIN TÜRKİYE GENEL DİSTRİBÜTÖRÜ

2000 yılında kurulan SERVIS GRUP turizm sektöründe olan başarısını çatısı altına 2006 yılında Almanya’dan Giorgin firmasının distribütörlüğünü de alarak doğaltaş ve seramik sektörüne ilk adımlarını atmıştır. Müşteri talepleri doğrultusunda 2014 yılında İspanya’dan Bonastre System teknolojilerini ve Magic Renova ürünlerinin distribütörlüğünü de bünyesine katarak dinamik, girişimci, vizyon sahibi ve idealist bir yapıyla sektöre yepyeni bir soluk getirmek isteyen genç ortakların eseridir.

SERVIS GRUP doğaltaş ve seramik sektörüne yönelik hizmetlerini SEVİS RESTORASYON markası adı altında yürütmektedir.

SERVİS GRUP, dünya doğal taş rezervlerinin hatırı sayılır bir kısmına sahip olan Türkiyemiz’de mevcut sayıları yüzlerle ifade edilen farklı özelliklerdeki taşların ve seramiklerin yanı sıra, dünyanın dört bir yanından gelen granit başta olmak üzere tüm doğaltaş ve tüm seramik çeşitlerini içeren geniş bir yelpazede KAYDIRMAZLIK ( Islak Zemin Güvenliği ) KORUMA ( Emprenye ) , BAKIM , ESKİ TAŞ RESTORASYONU , MEKANİK SİLİM hizmetleri vermektedir. Son yıllarda müşterilerimizden gelen talepler doğrultusun da PVC, LINOLYUM, EPOXY, BETON zeminlerde de temizlik, bakım, koruma, cila hizmetleri vermektedir.

Profesyonel anlayışı gereği satış sonrası hizmeti ilke edinen Servis Restorasyon, dilerseniz kalifiye ekipleriyle uygulama yapıyor, isterseniz ürün satışı yaparak teknik danışmanlık sağlıyor. Yerine montajı yapılan doğaltaşın yüzeyinde en modern yüzey işleme teknolojileri ve gerektiğinde nötr kimyasallar desteğiyle her türlü isteğinizi yerine getiriyor. Dileyin doğal taşınız parlak olsun, dileyin ıslak efekt görünümlü , dileyin natürel görünümlü,kumlamalı yada patinatolu.. Eşsiz emprenye(koruma) ürünlerimiz ile taşınızın içine nüfuz ediyor, onu içeriden korumaya alıyoruz. Üstelik bunu yaparken yüzeyinde hiçbir film tabakası oluşturmuyor, görüntüsünü değiştirmiyor ve en önemlisi nefes almasını sağlıyoruz.

Yerine montajı yapılmış tüm seramik, granit seramik, porselen seramik zeminleriniz de gözle görülmeyen ‘U’ şeklinde vakumlar oluşturarak kaydırmazlık ( Islak zemin Güvenliği ) sağlıyoruz.

ISLAK ZEMİNLERDE KAYMAYA SON! ( GİORGİN )

GİORGİN kimya fabrikası 1927 yılında Almanya Karlsruhe’de kurulmuştur.

O tarihlerde dahi, firma, Giorgin işareti altında, katı ve sıvı sabunlar, el temizleme macunları, yer cilaları ve deterjanlar üretmektedir. Bilahare, firma, üretim yelpazesine kaydırmazlık çözeltileri ve kaydırmazlık kaplamalarını da katmıştır. 1989 yılında Giorgin ürün yelpazesini, her türlü doğaltaş ve seramik yüzeylere uygun kaydırmazlık kimyasalları ile genişletmiştir.

1992 yılında Giorgin, kaza önleme ve meslek sağlığı ve güvenliği alanlarda kazanılmış müspet tecrübelere dayanan Giorgin kaplama metodlarını geliştirmiştir. O tarihten beri bu geliştirdiği metodları insanlar için ciddi tehlikeler yaratan kaydırıcılar ile (su, sıvı yağ, deterjanlı su v.b.) temas halinde bulunan her türlü zeminin başarılı bir şekilde işleme taabi tutulmasında kullanılmışlardır.

Düzenli gelişmeler sayesinde, kaydırmazlık sistemleri uzun yıllardan beri bütün sınaî, üretim, idari ve özel sektör işletmelerinde başarıyla tatbik edilmektedir. Zemin kaplamaları alanındaki 75 yıldan daha fazla tecrübesi, gayet tabii ki müşterilerimizin de yararına olan güvenilirliği ve kaliteyi garanti etmektedir. Çok sayıdaki referansımız ve hedef satıhlarına işlem yaptığımız müşterilerimizden ard arda gelen siparişler de bunu kanıtlamaktadır.

Firmamızın Türkiye distribütörü olduğu GIORGIN firmasının ürünleri Almanya’da DIN 51130 (Ayakkabı ile basılan yüzeylerde kaymazlık normu) ve DIN 51097 (Çıplak ayakla basılan yüzeylerde kaymazlık normu) normlarında üretilerek SERVİS GRUP tarafından Türkiye’ye ithal edilmektedir.

Giorgin uygulandığı yüzeyde gözle görülmeyecek U şeklinde gözenekler meydana getirerek, basılan düzeyde vakum etkisi oluşturarak kaymayı engeller.