BADELLA , banyo mobilyaları alanında yüksek kaliteli, yenilikçi ve kendine özgü tasarımıyla Türkiye'nin önde gelen üreticilerinden biridir.

Ürünlerini geniş ve seçkin bayi ağıyla tüketiciye ulaşmakla birlikte otel , villa , konut gibi projeye yönelik ürün çalışmalarıyla da mimari ve inşaat firmalarına da hizmet vermektedir. Ürün geliştirme çalışmalarımız kendi bünyemizdeki uzman personelimiz tarafından gerçekleştirilmektedir. 200 'e yakın modelimizle geniş bir konsepte sahip olan firmamız yurt içinde ve uluslar arası pazarlarda tam müşteri memnuniyeti anlayışıyla global marka olma hedefine ulaşma gayreti içindedir.