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BADELLA BANYO
Mutfak Planlayıcıları Gebze / Kocaeli
Genel Bakış 4Projeler (4) 0Yeni Fikirler (0)
Değerlendirmeler (12)
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Projeler

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    • Viento 100 V3, BADELLA BANYO BADELLA BANYO BanyoLavabolar
    Viento 100 V3
    Armado 120, BADELLA BANYO BADELLA BANYO BanyoLavabolar
    Armado 120
    Blanco 160 V1, BADELLA BANYO BADELLA BANYO BanyoLavabolar
    Blanco 160 V1
    Rosemary 160 V2, BADELLA BANYO BADELLA BANYO BanyoLavabolar
    Rosemary 160 V2

    BADELLA , banyo mobilyaları alanında yüksek kaliteli, yenilikçi ve kendine özgü tasarımıyla Türkiye'nin önde gelen üreticilerinden biridir.

    Ürünlerini geniş ve seçkin bayi ağıyla tüketiciye ulaşmakla birlikte otel , villa , konut gibi projeye yönelik ürün çalışmalarıyla da mimari ve inşaat firmalarına da hizmet vermektedir. Ürün geliştirme çalışmalarımız kendi bünyemizdeki uzman personelimiz tarafından gerçekleştirilmektedir. 200 'e yakın modelimizle geniş bir konsepte sahip olan firmamız yurt içinde ve uluslar arası pazarlarda tam müşteri memnuniyeti anlayışıyla global marka olma hedefine ulaşma gayreti içindedir.

    Hizmet alanları
    Gebze / Kocaeli
    Adres
    Istasyon Mah. 1495 Sk. No: 14
    41400 Gebze / Kocaeli
    Türkiye
    +90-2626565100 www.badella.com.tr

    Değerlendirmeler

    Abdülhamit Yıldız
    Çok profesyonel bir ekipleri var herkese emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum
    4 ay önce
    Ömer Nacak
    Yenilikçi tasarımları, kaliteli ve fonksiyonel ürünleri bulunan, müşteriye önem veren bir firma.
    4 ay önce
    Ayse Yıldız
    Müşteri şikayetlerine hızlı dönüt vermek için ellerinden gelen tüm çabayı sarfediyorlar. Kısa zaman içerisinde fazlasıyla adından ve kalitesinden söz ettireceğine inandığım firma
    4 ay önce
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