Meslek hayatına 1990 yıllarında başlayan Mustafa Cemil ÇENGEL , meslek hayatını kendi ustalık tecrübesiyle oluşturduğu ekibiyle daha uzun yıllar faaliyet göstereceğine inanıyoruz.

Çünkü ilkelerimizi kaliteli işçilik, kaliteli malzeme, gününde ii teslimi, zarar etsek bile yalansız bir ticaret oluşturmaktadır. Faaliyet alanlarımızı genel olarak kaba inşaat sonrası dekorasyon işleri oluşturmaktadır. ıç dekorasyonda boya, izolasyon, çelik kapı, iç kapı, sıva, şap, fayans, masif parke, laminant parke, duşakabin, PVC doğrama, su ve elektrik tesisatı, kırım, kartonpiyer, asma tavan, bölme duvar ve tüm alçı dekorasyon işlerinde tecrübeli kadrolarımızla hizmetinizdeyiz.. Uzman kadrosu ve eğitimli yöneticileriyle sizlere en iyi hizmeti vermek için sizleri de bizle çalışmaya davet ediyoruz. Teknik ve estetik için doğru tasarımı arıyorsanız çözümünüz Ferah Mekan Dekor olacaktır.

Stucco Veneziano İtalyan Boya Uygulaması : İtalyan boya diğer adıyla venedik sıva, su bazlı doğal boya, Stucco Veneziano, Travertino, Artego 7, Marko Polo, Cadora, Klondaike, Meteore 8, Riflessi, modelleri, konusunda uzman ve tecrübeli olan Ferah mekan dekor firmamız uygun fiyatlarla iç ve dış mekanlara uygulamalar gerçekleştirmektedir. Dekoratif İtalyan boya olarakta adlandırılan boya italyan kökenlli bir uygulamadır.