현재 사용하시는 브라우저는 이전 버전입니다.

Ev dekorasyonuyla ilgili verdiğimiz hizmetten daha iyi faydalanmak için lütfen başka bir tarayıcıyı ücretsiz olarak indirin. İkonun üzerine tıklamanız yeterli!

Odalar
Profesyoneller
Dergi
Kendin Yap
Profesyonel ol
Özel
Oturumu kapat
Ferah Mekan Dekor
Boyacılar İstanbul
Genel Bakış 5Projeler (5) 0Teklifler (0) 0Yeni Fikirler (0)
Değerlendirmeler (0)
edit edit in admin Değerlendirme iste Yeni proje Yeni teklif
Değerlendirme iste Profili düzenle

Projeler

Yeni proje
  • Premium'a geç
    • Üsküdar İtalyan Boya Modelleri Fiyatları, Ferah Mekan Dekor Ferah Mekan Dekor Pencere & KapılarPanjur & Jaluziler
    Üsküdar İtalyan Boya Modelleri Fiyatları, Ferah Mekan Dekor Ferah Mekan Dekor Pencere & KapılarPanjur & Jaluziler
    Üsküdar İtalyan Boya Modelleri Fiyatları, Ferah Mekan Dekor Ferah Mekan Dekor Pencere & KapılarPanjur & Jaluziler
    +4
    Üsküdar İtalyan Boya Modelleri Fiyatları
    Riflessi İtalyan Boya Uygulaması, Ferah Mekan Dekor Ferah Mekan Dekor Duvar & ZeminRenk & Vernikler
    Riflessi İtalyan Boya Uygulaması, Ferah Mekan Dekor Ferah Mekan Dekor Duvar & ZeminRenk & Vernikler
    Riflessi İtalyan Boya Uygulaması, Ferah Mekan Dekor Ferah Mekan Dekor Duvar & ZeminRenk & Vernikler
    +2
    Riflessi İtalyan Boya Uygulaması
    Pendik İtalyan Boya, Ferah Mekan Dekor Ferah Mekan Dekor Duvar & ZeminDuvar Süsleri
    Pendik İtalyan Boya, Ferah Mekan Dekor Ferah Mekan Dekor Duvar & ZeminRenk & Vernikler
    Pendik İtalyan Boya, Ferah Mekan Dekor Ferah Mekan Dekor Duvar & ZeminDuvar & Zemin Kaplamaları
    +3
    Pendik İtalyan Boya
    İtalyan Boya Cadora Uygulaması, Ferah Mekan Dekor Ferah Mekan Dekor
    İtalyan Boya Cadora Uygulaması, Ferah Mekan Dekor Ferah Mekan Dekor
    İtalyan Boya Cadora Uygulaması, Ferah Mekan Dekor Ferah Mekan Dekor
    +5
    İtalyan Boya Cadora Uygulaması
    Stucco Veneziano İtalyan Boya Uygulaması, Ferah Mekan Dekor Ferah Mekan Dekor Modern Duvar & Zemin
    Stucco Veneziano İtalyan Boya Uygulaması

    Meslek hayatına 1990 yıllarında başlayan  Mustafa Cemil ÇENGEL , meslek hayatını kendi ustalık tecrübesiyle oluşturduğu ekibiyle daha uzun yıllar faaliyet göstereceğine inanıyoruz.

     Çünkü ilkelerimizi kaliteli işçilik, kaliteli malzeme, gününde ii teslimi, zarar etsek bile yalansız bir ticaret oluşturmaktadır. Faaliyet alanlarımızı genel olarak kaba inşaat sonrası dekorasyon işleri oluşturmaktadır. ıç dekorasyonda boya, izolasyon, çelik kapı, iç kapı, sıva, şap, fayans, masif parke, laminant parke, duşakabin, PVC doğrama, su ve elektrik tesisatı, kırım, kartonpiyer, asma tavan, bölme duvar ve tüm alçı dekorasyon işlerinde tecrübeli kadrolarımızla hizmetinizdeyiz.. Uzman kadrosu ve eğitimli yöneticileriyle sizlere en iyi hizmeti vermek için sizleri de bizle çalışmaya davet ediyoruz. Teknik ve estetik için doğru tasarımı arıyorsanız çözümünüz Ferah Mekan Dekor olacaktır.

    Stucco Veneziano İtalyan Boya Uygulaması : İtalyan boya diğer adıyla venedik sıva, su bazlı doğal boya, Stucco Veneziano, Travertino, Artego 7, Marko Polo, Cadora, Klondaike, Meteore 8, Riflessi, modelleri, konusunda uzman ve tecrübeli olan Ferah mekan dekor firmamız uygun fiyatlarla iç ve dış mekanlara uygulamalar gerçekleştirmektedir. Dekoratif İtalyan boya olarakta adlandırılan boya italyan kökenlli bir uygulamadır.

    Hizmet alanları
    İstanbul
    Adres
    34000 İstanbul
    Türkiye
    +90-2123212033 www.italyanboyaustasi.com
      Add SEO element