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Evlen Home Collection
Online Mağazalar İstanbul, Bağcılar/İstanbul, Türkiye
Genel Bakış 2Projeler (2) 0Yeni Fikirler (0)
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    • EVLEN HOME COLLECTION, Evlen Home Collection Evlen Home Collection Yatak OdasıTekstil Ürünleri
    EVLEN HOME COLLECTION, Evlen Home Collection Evlen Home Collection Yatak OdasıTekstil Ürünleri
    EVLEN HOME COLLECTION, Evlen Home Collection Evlen Home Collection Yemek OdasıMasalar
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    EVLEN HOME COLLECTION
    EVLEN HOME COLLECTION, Evlen Home Collection Evlen Home Collection Yatak OdasıTekstil Ürünleri
    EVLEN HOME COLLECTION, Evlen Home Collection Evlen Home Collection Yatak OdasıTekstil Ürünleri
    EVLEN HOME COLLECTION, Evlen Home Collection Evlen Home Collection Yatak OdasıTekstil Ürünleri
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    EVLEN HOME COLLECTION

    AKÇAY ÇEYİZ, 1990 yılında kurulmuş olup, edinmiş olduğu tecrübe ve birikimini kullanarak “EVLEN” markası ile ev

    tekstil ürünlerini (Yatak örtüleri, Nevresim takımları, Pike takımları, Masa örtüsü, Salon takımları, Havlu, bornoz & banyo setleri..) üretim, ihracat ve ithalatını yapan Türkiye’nin sayılı firmalarından biridir.Akçay Çeyiz ve markası “EVLEN” sürekli gelişen ve ev modasını yakından takip eder.Türkiye ve Dünya’da değişen günün moda, trend ve renklerini analiz edip buna uygun ürünleri profosyonel ekibiyle tasarlayıp beğeniye sunmaktadır. Müşteri memnuniyetinin her zaman öncelikli olduğunun bilincinde olan AKÇAY ÇEYİZ’in vazgeçilmez ilkesi: “Satış öncesinde ve sonrasında müşterilerine kaliteli ürünlerin üretimi ve tedariğliğini, uygun fiyata sunmasıdır.”Saygılarımızla…

    Hizmetler
    • EV TEKSTİLİ ÜRETİM İHRACAT – EVLEN HOME
    • EV TEKSTİL ÜRÜNLERİ
    Hizmet alanları
    • ev tekstili
    • İstanbul
    • Bağcılar/İstanbul
    • Türkiye
    Adres
    YENİMAHALLE MAH. CD. NO.182A BAĞCILAR İSTANBUL
    34306 İstanbul, Bağcılar/İstanbul, Türkiye
    Türkiye
    +90-2126752299 www.evlen.com.tr
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