Evlen Home Collection

AKÇAY ÇEYİZ, 1990 yılında kurulmuş olup, edinmiş olduğu tecrübe ve birikimini kullanarak “EVLEN” markası ile ev

tekstil ürünlerini (Yatak örtüleri, Nevresim takımları, Pike takımları, Masa örtüsü, Salon takımları, Havlu, bornoz & banyo setleri..) üretim, ihracat ve ithalatını yapan Türkiye’nin sayılı firmalarından biridir.Akçay Çeyiz ve markası “EVLEN” sürekli gelişen ve ev modasını yakından takip eder.Türkiye ve Dünya’da değişen günün moda, trend ve renklerini analiz edip buna uygun ürünleri profosyonel ekibiyle tasarlayıp beğeniye sunmaktadır. Müşteri memnuniyetinin her zaman öncelikli olduğunun bilincinde olan AKÇAY ÇEYİZ’in vazgeçilmez ilkesi: “Satış öncesinde ve sonrasında müşterilerine kaliteli ürünlerin üretimi ve tedariğliğini, uygun fiyata sunmasıdır.”Saygılarımızla…