YAPIGRANİT MERMER SANAYİ ve TİCARET A.Ş.

Yapı Granit, 1994 yılında kurulmuş, 2000 yılında şu an faaliyet gösterdiği merkezine taşınmıştır. Bu tarihten itibaren müşterilerine verdiği güven ve edinmiş olduğu tecrübe, her yıl % 300 büyüme gerçekleştirmesine olanak sağlamış, 2005 yılında Almanya′ya ihracat yapmaya ve Proje bazında hizmet vermeye başlamıştır.

Yapı Granit, sektörde edindiği tecrübe ve deneyimli ekibiyle 2004 yılından itibaren "Granit" hammadde ihtiyacını aracı olmaksızın dünyanın 14 ülkesindeki ocak ve fabrikalardan temin etmekle birlikte, sağlamış olduğu hammaddeyi evinize veya işyerinize en uygun şekilde projelendirip, “bir sanat eserine dönüştürerek” zamanında montajını yapabilen lider firmalardan biridir.

Yapı Granit, kurulduğu ilk günden itibaren, sektöre yıllarını vermiş ustalar, ve idari personelinin yanı sıra en son teknoloji işleme makinaları ile “En Güzel” için çalışmaktadır...