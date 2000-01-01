현재 사용하시는 브라우저는 이전 버전입니다.

Ev dekorasyonuyla ilgili verdiğimiz hizmetten daha iyi faydalanmak için lütfen başka bir tarayıcıyı ücretsiz olarak indirin. İkonun üzerine tıklamanız yeterli!

Odalar
Profesyoneller
Dergi
Kendin Yap
Profesyonel ol
Özel
Oturumu kapat
YAPIGRANİT MERMER SANAYİ ve TİCARET A.Ş.
Karo, Taş & Tezgâhlar Denizli
Genel Bakış 0Projeler (0) 0Yeni Fikirler (0)
Değerlendirmeler (5)
edit edit in admin Değerlendirme iste Yeni proje
Değerlendirme iste Profili düzenle
Yeni proje
  • Premium'a geç
    • Tamamlamak için tıklayın

    Yapı Granit, 1994 yılında kurulmuş, 2000 yılında şu an faaliyet gösterdiği merkezine taşınmıştır. Bu tarihten itibaren müşterilerine verdiği güven ve edinmiş olduğu tecrübe, her yıl % 300 büyüme gerçekleştirmesine olanak sağlamış, 2005 yılında Almanya′ya ihracat yapmaya ve Proje bazında hizmet vermeye başlamıştır.

    Yapı Granit, sektörde edindiği tecrübe ve deneyimli ekibiyle 2004 yılından itibaren "Granit" hammadde ihtiyacını aracı olmaksızın dünyanın 14 ülkesindeki ocak ve fabrikalardan temin etmekle birlikte, sağlamış olduğu hammaddeyi evinize veya işyerinize en uygun şekilde projelendirip, “bir sanat eserine dönüştürerek” zamanında montajını yapabilen lider firmalardan biridir. 

    Yapı Granit, kurulduğu ilk günden itibaren, sektöre yıllarını vermiş ustalar, ve idari personelinin yanı sıra en son teknoloji işleme makinaları ile “En Güzel” için çalışmaktadır...

    Hizmetler
    • MutfakTezgahları
    • Mermer Basamak
    • Mermer Yer Döşemeleri
    • Mermer Uygulamaları
    • Banyo Mermer Uygulamaları
    Hizmet alanları
    • KONUT
    • İŞYERİ
    • ÖZEL PROJELER
    • VİLLA
    • OTEL
    • MAĞAZALAR
    • OFİS
    • AVM
    • DENİZLİ
    • Hepsini göster: 9 hizmet alanı
    Adres
    Zafer Mah. Zafer Cad. No: 60/1
    20020 Denizli
    Türkiye
    +90-2583722250 www.yapigranit.com

    Değerlendirmeler

    Çukur dizi
    İş yeri güzel
    yaklaşık 4 yıl önce
    Nafiye Çam
    Cok iyi
    4 yıldan fazla önce
    Bora Kahraman
    Kaliteli hizmet
    3 yıldan fazla önce
    Tüm 5 değerlendirmelerini göster
      Add SEO element