Uğur Cephe Kaplama

Firmamız ticari hayatına 1983 yılında kaba inşaat malzemeleri satışlarıyla başlamıştır. Gelişen ürün teknolojilerine göre kendisini sürekli yenileyen firmamız müşterilerinin her türlü sorununa ve ihtiyacına kaliteli çözümler sunmaktadır. Türkiye’nin en değerli kültür taşı, dekoratif taş markalarının ürünlerini ülkenin her yerine ve yurt dışına göndermekte ve ihtiyaç halinde işçilik desteği de sağlamaktadır. Dekoratif taşların uygulanmasında özel yöntemler ve teknikler vardır. Bu konuda bilgili ve deneyimli ustalarla çalışmak gerekir.
- Hizmetler
- kültür taşı
- kültür tuğlası
- doğal tuğla
- dekorasyon tuğlası
- Hizmet alanları
- Dekorasyon ve İSTANBUL
- Adres
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Çırçır Mah. Atatürk Cad. Dönmez Sokak No. 69 Alibeyköy Eyüp/İSTANBUL
34000 İstanbul
Türkiye
+90-5322155276 www.ugurcephekaplama.com