Uğur Cephe Kaplama

Firmamız ticari hayatına 1983 yılında kaba inşaat malzemeleri satışlarıyla başlamıştır. Gelişen ürün teknolojilerine göre kendisini sürekli yenileyen firmamız müşterilerinin her türlü sorununa ve ihtiyacına kaliteli çözümler sunmaktadır. Türkiye’nin en değerli kültür taşı, dekoratif taş markalarının ürünlerini ülkenin her yerine ve yurt dışına göndermekte ve ihtiyaç halinde işçilik desteği de sağlamaktadır. Dekoratif taşların uygulanmasında özel yöntemler ve teknikler vardır. Bu konuda bilgili ve deneyimli ustalarla çalışmak gerekir.