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Uğur Cephe Kaplama
Taş, Kaldırım Döşeme & Betonlar İstanbul
Genel Bakış 1Projeler (1) 0Yeni Fikirler (0)
Değerlendirmeler (5)
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Projeler

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    • Şahtaş %100 El Yapımı Doğal Tuğla || Uğur Ticaret, Uğur Cephe Kaplama Uğur Cephe Kaplama Villa
    Şahtaş %100 El Yapımı Doğal Tuğla || Uğur Ticaret

    Firmamız ticari hayatına 1983 yılında kaba inşaat malzemeleri satışlarıyla başlamıştır. Gelişen ürün teknolojilerine göre kendisini sürekli yenileyen firmamız müşterilerinin her türlü sorununa ve ihtiyacına kaliteli çözümler sunmaktadır. Türkiye’nin en değerli kültür taşı, dekoratif taş markalarının ürünlerini ülkenin her yerine ve yurt dışına göndermekte ve ihtiyaç halinde işçilik desteği de sağlamaktadır. Dekoratif taşların uygulanmasında özel yöntemler ve teknikler vardır. Bu konuda bilgili ve deneyimli ustalarla çalışmak gerekir.

    Hizmetler
    • kültür taşı
    • kültür tuğlası
    • doğal tuğla
    • dekorasyon tuğlası
    Hizmet alanları
    Dekorasyon ve İSTANBUL
    Adres
    Çırçır Mah. Atatürk Cad. Dönmez Sokak No. 69 Alibeyköy Eyüp/İSTANBUL
    34000 İstanbul
    Türkiye
    +90-5322155276 www.ugurcephekaplama.com

    Değerlendirmeler

    gökhan özden
    4 yıldan fazla önce
    K Ş
    yaklaşık 3 yıl önce
    İbrahim Beydoğan
    2 yıldan fazla önce
    Tüm 5 değerlendirmelerini göster
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