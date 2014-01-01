MEGDesign Mimarlık Şirketi 2017 yılında, Mimar Mustafa Eğretli tarafından kurulmuş ve faaliyetlerini sürdürmektedir.

Mustafa Eğretli, 2014 yılı Azerbaycan Mimarlık ve İnşaat Üniversitesi Mimarlık bölümü mezunu olup 2014-2015 yılları arasında İstanbul'da icraat gösteren Fehmi Kobal Architects'te görev almıştır. Buradaki çalışma sürecinde ofis olarak, İzmir Konak Belediyesi'nin belediye binası mimari tasarım yarışmasında mansiyon kazanmıştır. Ayrıca birçok uygulama projesinde görev almıştır. 2015-2016 yılları arasında Afyonkarahisar'da bulunan Kar Yapı bünyesinde mimari projelerde görev almıştır. Afyonkarahisar'da yapılan konut projeleri, SHM Hizmet Binası, Dinar Öğrenci Yurdu gibi projelerde aktif görev almış ve 2017 yılının başlarında edindiği tecrübeleri değerlendirerek hizmet göstermek amacıyla MEGDesign Mimarlık Ofisini açmıştır.

TMMOB ve Afyonkarahisar Ticaret Odası üyesi olan MEGDesign Mimarlık; mimari, iç mimari ve 3D görselleştirme alanlarında hizmet vermektedir. Ayrıca iç mimari proje uygulamarını da hayata geçirmektedir.