Akromim İç Mimarlık ve Mobilya

Tasarımlarımızın her aşamasında gerekli yetkinliğe sahip ekibimiz ve iş ortaklarımız ile yalın üslup ve karakterli bir ifade biçimi kullanarak hızlı, etkin ve doğru kararlar almaya çalışıyoruz.

Konut, ofis, cafe, restaurant, otel ve ticari yapılar da Proje, Tasarım ve Anahtar teslim uygulamaları ekibi ile hayata geçirmektedir.