Akromim İç Mimarlık ve Mobilya

Tasarımlarımızın her aşamasında gerekli yetkinliğe sahip ekibimiz ve iş ortaklarımız ile yalın üslup ve karakterli bir ifade biçimi kullanarak hızlı, etkin ve doğru kararlar almaya çalışıyoruz.
Konut, ofis, cafe, restaurant, otel ve ticari yapılar da Proje, Tasarım ve Anahtar teslim uygulamaları ekibi ile hayata geçirmektedir.
- Hizmetler
- İç Mimarlık
- Mobilya
- Tasarım
- Uygulama
- Hizmet alanları
- İç Mimarlık ve Mobilya
- İstanbul
- Adres
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Seyrantepe Mah. Çınarlı Sok. No:12/2
34418 İstanbul
Türkiye
+90-5322510524 www.akromim.com