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Akromim İç Mimarlık ve Mobilya
İç Mimarlar İstanbul
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Değerlendirmeler (1)
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    • Tasarımlarımızın her aşamasında gerekli yetkinliğe sahip ekibimiz ve iş ortaklarımız ile yalın üslup ve karakterli bir ifade biçimi kullanarak hızlı, etkin ve doğru kararlar almaya çalışıyoruz.

    Konut, ofis, cafe, restaurant, otel ve ticari yapılar da Proje, Tasarım ve Anahtar teslim uygulamaları ekibi ile hayata geçirmektedir.

    Hizmetler
    • İç Mimarlık
    • Mobilya
    • Tasarım
    • Uygulama
    Hizmet alanları
    • İç Mimarlık ve Mobilya
    • İstanbul
    Adres
    Seyrantepe Mah. Çınarlı Sok. No:12/2
    34418 İstanbul
    Türkiye
    +90-5322510524 www.akromim.com

    Değerlendirmeler

    Vahap Demir
    Hızlı çözümünüz için teşekkürler.
    4 yıldan fazla önce
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