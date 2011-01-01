2011 yılında faaliyet hayatına başlayan Artemis Render tasarım,modelleme, render alanında estetik algısı yüksek uygulanabilir çözümler sunmaktadır.

Profesyonel iş anlayışımız gereği gerçekleştirilen her projede gerekli Ar-Ge çalışmaları yapılır, müşteri ile iletişim halinde olunur, hukuk danışmanlarımızca hazırlanan gizlilik sözleşmesi ile fikri ve sınai haklarınız korunur. "Çünkü Artemis Render olarak tek hedefimiz imzamızın olduğu her projeden gurur duymaktır."

Artemis Render kurucusu Caner Recep Güngör 2011 yılından bu yana tasarım, render ve modelleme alanında profesyonel destek sunmaktadır. Tam burslu kazandığı İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nden mezun olup tasarımları ve çizimleri ile ulusal yarışmalarda dereceler kazanmıştır. Lisans eğitimi sürecinde katıldığı sertifika programları ve seminerlerle bilgi ve becerilerini geliştirmiştir. Sektöre “üretilebilir yaratıcılık” bakış açısı ile geliştirdiği projelerle katkı sağlayan Güngör gerçekleştirdiği iş ortaklıklarıyla ulusal firmalarda başarıyla boy gösterirken uluslararası hizmetlerini de sürdürmektedir



2011 yılında faaliyet hayatına başlayan Artemis Render tasarım,modelleme, render alanında estetik algısı yüksek uygulanabilir çözümler sunmaktadır. Profesyonel iş anlayışımız gereği gerçekleştirilen her projede gerekli Ar-Ge çalışmaları yapılır, müşteri ile iletişim halinde olunur, hukuk danışmanlarımızca hazırlanan gizlilik sözleşmesi ile fikri ve sınai haklarınız korunur. "Çünkü Artemis Render olarak tek hedefimiz imzamızın olduğu her projeden gurur duymaktır." Artemis Render kurucusu Caner Recep Güngör 2011 yılından bu yana tasarım, render ve modelleme alanında profesyonel destek sunmaktadır. Tam burslu kazandığı İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nden mezun olup tasarımları ve çizimleri ile ulusal yarışmalarda dereceler kazanmıştır. Lisans eğitimi sürecinde katıldığı sertifika programları ve seminerlerle bilgi ve becerilerini geliştirmiştir. Sektöre “üretilebilir yaratıcılık” bakış açısı ile geliştirdiği projelerle katkı sağlayan Güngör gerçekleştirdiği iş ortaklıklarıyla ulusal firmalarda başarıyla boy gösterirken uluslararası hizmetlerini de sürdürmektedir.