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Artemis Render
3D Görselleştirme Muğla
Genel Bakış 1Projeler (1) 4Yeni Fikirler (4)
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Projeler

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    • Muğla Dalyan Ortaca inşaat, Artemis Render Artemis Render Modern Evler Beton Yeşil
    Muğla Dalyan Ortaca inşaat

    2011 yılında faaliyet hayatına başlayan Artemis Render tasarım,modelleme, render alanında estetik algısı yüksek uygulanabilir çözümler sunmaktadır.

    Profesyonel iş anlayışımız gereği gerçekleştirilen her projede gerekli Ar-Ge çalışmaları yapılır, müşteri ile iletişim halinde olunur, hukuk danışmanlarımızca hazırlanan gizlilik sözleşmesi ile fikri ve sınai haklarınız korunur. "Çünkü Artemis Render olarak tek hedefimiz imzamızın olduğu her projeden gurur duymaktır."

    Artemis Render kurucusu Caner Recep Güngör 2011 yılından bu yana tasarım, render ve modelleme alanında profesyonel destek sunmaktadır. Tam burslu kazandığı İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nden mezun olup tasarımları ve çizimleri ile ulusal yarışmalarda dereceler kazanmıştır. Lisans eğitimi sürecinde katıldığı sertifika programları ve seminerlerle bilgi ve becerilerini geliştirmiştir. Sektöre “üretilebilir yaratıcılık” bakış açısı ile geliştirdiği projelerle katkı sağlayan Güngör gerçekleştirdiği iş ortaklıklarıyla ulusal firmalarda başarıyla boy gösterirken uluslararası hizmetlerini de sürdürmektedir

    2011 yılında faaliyet hayatına başlayan Artemis Render tasarım,modelleme, render alanında estetik algısı yüksek uygulanabilir çözümler sunmaktadır. Profesyonel iş anlayışımız gereği gerçekleştirilen her projede gerekli Ar-Ge çalışmaları yapılır, müşteri ile iletişim halinde olunur, hukuk danışmanlarımızca hazırlanan gizlilik sözleşmesi ile fikri ve sınai haklarınız korunur. "Çünkü Artemis Render olarak tek hedefimiz imzamızın olduğu her projeden gurur duymaktır." Artemis Render kurucusu Caner Recep Güngör 2011 yılından bu yana tasarım, render ve modelleme alanında profesyonel destek sunmaktadır. Tam burslu kazandığı İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nden mezun olup tasarımları ve çizimleri ile ulusal yarışmalarda dereceler kazanmıştır. Lisans eğitimi sürecinde katıldığı sertifika programları ve seminerlerle bilgi ve becerilerini geliştirmiştir. Sektöre “üretilebilir yaratıcılık” bakış açısı ile geliştirdiği projelerle katkı sağlayan Güngör gerçekleştirdiği iş ortaklıklarıyla ulusal firmalarda başarıyla boy gösterirken uluslararası hizmetlerini de sürdürmektedir.

    Hizmetler
    3D Mimari ve İç Mekan Görselleştirme # Çatı Katı ve İzolasyon # Endüstri Ürünleri Tasarımı #Cephe Projeleri #3D Kat Planlama
    Hizmet alanları
    • Villa
    • Otel
    • Apartman
    • Site
    • Fabrika
    • Şehir Kompleksi İnşaat ve Mimari Görselleştirme
    • Endüstri Ürünleri Tasarımı
    • Grafik Tasarım
    • Muğla
    • Hepsini göster: 9 hizmet alanı
    Şirket ödülleri
    Pera Güzel Sanatlar 1.liği
    Adres
    Muğla Dalyan 1117
    48600 Muğla
    Türkiye
    +90-5342843354 artemisrender.com
    Yasal mülkiyet

    www.artemisrender.com

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