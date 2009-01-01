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ALTER YAPI YATIRIM
İç Mimarlar İstanbul
Genel Bakış 2Projeler (2) 0Yeni Fikirler (0)
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Projeler

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    • SİRKECİ HOTEL, ALTER YAPI YATIRIM ALTER YAPI YATIRIM Ticari alanlar
    SİRKECİ HOTEL, ALTER YAPI YATIRIM ALTER YAPI YATIRIM Klasik Sergi Alanları
    SİRKECİ HOTEL, ALTER YAPI YATIRIM ALTER YAPI YATIRIM Klasik Sergi Alanları
    SİRKECİ HOTEL
    AYDIN BEY OFİS, ALTER YAPI YATIRIM ALTER YAPI YATIRIM Ticari alanlar Rengarenk
    AYDIN BEY OFİS, ALTER YAPI YATIRIM ALTER YAPI YATIRIM Ticari alanlar Rengarenk
    AYDIN BEY OFİS

    20 yılı aşkın bir süredir ;yurt içinde ve dışında  bir çok marka konut, ticari ve sanayi  projelerin de üst düzey pozisyonlar da sorumluluklar  almış olan sektör de   uzman ve tecrübeli kurucu  ekibi  ile 2009 yılında İstanbul’da Alter Yapı Yatırım’ı  kurmuşlardır.

    Kurulduğu seneden bu yana  mimar ve mühendis yönetim ekibi ile  Türkiye’nin yanı sıra Türkmenistan,Rusya , Kuzey Afrika ve Körfez ülkelerin de kamu ,konut ,ticari ve sanayi   inşaat  projelerin  de yatırımcı ,girişimci ,danışman ,taşeron ,tedarikçi gibi   rollerle projelerin her alanın da hizmet veren     Alter Yapı Yatırım  ,inşaat ve mimari hizmetlerinin  yanı sıra yıllar içerinde uluslararası yapı  , dekorasyon sektörün de kalitesinin kanıtlamış markaların ürünlerinin  satış  ve uygulama merkezi haline gelmiştir. Bu tecrübe doğrultusun da   Alter Yapı kendi üretimine yatırım yaparak projeler de özel tasarım ürünlerinin üretimi yapmaya da başlamıştır. Ürün ve hizmetlerimiz de güvenilirlik ve profesyonellikten taviz vermeden son kullanıcı olan müşterinin  memnuniyeti , başarı esasımızdır. Bu esasımızla inanıyoruz ki; müşterilerimiz bizleri   bulunduğumuz sektör ve pazarların öncüsü ve lideri yapacaklardır

    Hizmetler
    • İnşaat
    • Mimarlık
    • İç Mimarlık
    • Proje özel mobilya üretimi
    • 3d görselleştirme
    • Proje yönetimi
    • Proje Uygulama
    • Danışmanlık
    • Hepsini göster: 8 hizme
    Hizmet alanları
    Mimarlık ve İç mimarlık
    Adres
    Taşocağı cad.212 My ofis K:10 Nbr:157
    34218 İstanbul
    Türkiye
    +90-2125003525 alteryapi.com
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