ALTER YAPI YATIRIM

20 yılı aşkın bir süredir ;yurt içinde ve dışında bir çok marka konut, ticari ve sanayi projelerin de üst düzey pozisyonlar da sorumluluklar almış olan sektör de uzman ve tecrübeli kurucu ekibi ile 2009 yılında İstanbul’da Alter Yapı Yatırım’ı kurmuşlardır.

Kurulduğu seneden bu yana mimar ve mühendis yönetim ekibi ile Türkiye’nin yanı sıra Türkmenistan,Rusya , Kuzey Afrika ve Körfez ülkelerin de kamu ,konut ,ticari ve sanayi inşaat projelerin de yatırımcı ,girişimci ,danışman ,taşeron ,tedarikçi gibi rollerle projelerin her alanın da hizmet veren Alter Yapı Yatırım ,inşaat ve mimari hizmetlerinin yanı sıra yıllar içerinde uluslararası yapı , dekorasyon sektörün de kalitesinin kanıtlamış markaların ürünlerinin satış ve uygulama merkezi haline gelmiştir. Bu tecrübe doğrultusun da Alter Yapı kendi üretimine yatırım yaparak projeler de özel tasarım ürünlerinin üretimi yapmaya da başlamıştır. Ürün ve hizmetlerimiz de güvenilirlik ve profesyonellikten taviz vermeden son kullanıcı olan müşterinin memnuniyeti , başarı esasımızdır. Bu esasımızla inanıyoruz ki; müşterilerimiz bizleri bulunduğumuz sektör ve pazarların öncüsü ve lideri yapacaklardır