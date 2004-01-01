Bahçeci Bahçe Mobilyaları, üretimine 2004 yılında Bulgaristan'da başladı. 2014 Yılında ise mevcut üretim kapasitesinin yetmemesi sebebiyle 2. fabrikasını istanbul'un silivri ilçesinde kurdu. Kurulduğumuz yıldan itibaren üretimini yaptığımız ahşap ürünlerle binlerce eve, cafeye, otele girmeyi başardık. Masalarımızda on binlerce sofra kuruldu, yüz binlerce kişi geçti sandalyelerimizin üzerinden. İşimizi her anında severek yaptık.

Koleksiyonlarımızda akasya, meşe, çam ve kayın ağaçları kullanılarak üretilmiş masa, şezlonglar, salıncak ve bir çok sandalye çeşidi yer almaktadır.sağlamlık, dayanıklılık ve rahatlık cizgisinden ödün vermeden, şıklığı bir çok farklı kullanım alanına uygun, bahçelerinizde, balkon ve teraslarınızda, cafeler, restaurantlar ve otellerde bir çok farklı alternatif ölçü, model ve renk seçenekleriyle yenilikçi tasarımlarımızı beğeninize sunuyoruz. Kısa süreli teslimat koşullarımız ve koşulsuz müşteri memnuniyetimizden ödün vermeden sürdürdüğümüz satış sonrası hizmetimizle evlerinizin en güzel köşeleri olan bahçeleriniz, balkonlarınız ve teraslarınızın huzurlu ve keyifli mekanlara dönüşmesine elimizden gelen katlıda bulunmayı arzuluyoruz.