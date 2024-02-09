Ahmet gökmen

Kesinlikle cooook kalitesizlik,hem işçilik, hem kişilik olarak.gorup görülecek en alt kalite.85 metre kare ev yaptırdım.aylarca süründürduler. Bitmeyen yalanlar.ev deseniz ortada bir direk,sanki pavyon yaptırdık.catiya destek çökmesine diye yapılan direğin alt taraf boşlukta. Anlatılmaz bir durum.yazsam destan olur.suan mahkemelik durumdayız.akliniz varsa,birak iş yaptırmayı, semtinden bile geçmeyin.,mahkemeye ben verdım. Toplam 117 bin ödemem.gerekirken,90,400 tl ödedim.ve siz evin 3/1 lik bir kısmını bitirdiniz. Ve sürekli 1 haftaya bitecek yalanları söylediniz. Üstelik ev öyle böyle kalitesiz ki,görülmüş şey değil.yani ödediğim paranın karşılığı asla ve asla yapmadınız.