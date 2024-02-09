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Ahmet gökmen
Sanatçı & Zanaatkârlar İstanbul
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Değerlendirmeler (8)
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    • Hizmet alanları
    İzmir
    Adres
    arda mh yunusemre izmir caddesi izmir
    35000 İstanbul
    Türkiye
    +90-5072452048

    Değerlendirmeler

    Ahmet Üner
    Adına yakışır bir şekilde iş anlayışı, çalışkanlığı ve dürüstlüğü herşeyden önemli..ahşap işlerinde dost arıyorsanız işte burası.. Teşekkürler Hüseyin Fevzi Bilgili..
    neredeyse 2 yıl önce
    Melahat Altintas
    Kesinlikle cooook kalitesizlik,hem işçilik, hem kişilik olarak.gorup görülecek en alt kalite.85 metre kare ev yaptırdım.aylarca süründürduler. Bitmeyen yalanlar.ev deseniz ortada bir direk,sanki pavyon yaptırdık.catiya destek çökmesine diye yapılan direğin alt taraf boşlukta. Anlatılmaz bir durum.yazsam destan olur.suan mahkemelik durumdayız.akliniz varsa,birak iş yaptırmayı, semtinden bile geçmeyin.,mahkemeye ben verdım. Toplam 117 bin ödemem.gerekirken,90,400 tl ödedim.ve siz evin 3/1 lik bir kısmını bitirdiniz. Ve sürekli 1 haftaya bitecek yalanları söylediniz. Üstelik ev öyle böyle kalitesiz ki,görülmüş şey değil.yani ödediğim paranın karşılığı asla ve asla yapmadınız.
    yaklaşık 2 yıl önce
    Yahya Omaç
    Olduğu yer ve hizmet anlayışları çok güzel.
    2 yıldan fazla önce
    Tüm 8 değerlendirmelerini göster
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      Hayır, teşekkürler