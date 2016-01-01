Kargılı Ev Mobilyaları

2000 Yılının Nisan ayında faaliyete başlayan firmamız mobilya alanında her geçen yıl yaptığı yatırımlarla büyüme yolunda hızlı ve emin adımlarla ilerlemektedir. Büyümenin sadece maddi yatırımlarla değil, müşteri memnuniyetini temin ederek tüketicinin firmamıza olan güvenini arttırmak ve bunun neticesinde geniş bir kitlenin beğenisini kazanabilmek anlamına geldiği düşüncesine sahiptir. Kaliteli ürünü makul fiyata satmanın gayreti içerisinde olan firmamız, aynı zamanda sahip olduğu mağazalardan bağımsız olarak lojistik merkezi sayesinde hızlı ve sistemli bir hizmetinde garantisini vermektedir. Ürünlerini devamlı güncel ve trende uygun olarak özenle seçen firmamız temiz, düzgün bir teşhir anlayışı ile mağazalarında bol çeşitle ve anlaşılabilir bir sunum ile de internet mağazasında siz değerli müşterilerini ağırlamaktan gurur duyar.
- Hizmetler
- koltuk takımları köşe takımları Yatak Odası Mobilyaları Yemek Odası Mobilyaları Genç & Bebek Odaları Mobilya Aksesuarları yatak baza imalatı mağazacılık ve lojistik hizmetler.
- Hizmet alanları
- Mobilya Mağazacılık Koltuk Yatak Odası Yemek Odası köşe koltuk yatak baza Genç Odası bebek odası Döşemelik kumaş ev dekorasyonu tv ünitesi istanbul
- Adres
-
Maltepe, Girne Mah., Dörtler Sk., No:3-5
34852 İstanbul
Türkiye
+90-8502246300 www.kargilimobilya.com.tr