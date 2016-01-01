현재 사용하시는 브라우저는 이전 버전입니다.

Ev dekorasyonuyla ilgili verdiğimiz hizmetten daha iyi faydalanmak için lütfen başka bir tarayıcıyı ücretsiz olarak indirin. İkonun üzerine tıklamanız yeterli!

Odalar
Profesyoneller
Dergi
Kendin Yap
Profesyonel ol
Özel
Oturumu kapat
Kargılı Ev Mobilyaları
Mobilya & Aksesuarlar İstanbul
Genel Bakış 15Projeler (15) 0Yeni Fikirler (0)
Değerlendirmeler (17)
edit edit in admin Değerlendirme iste Yeni proje
Değerlendirme iste Profili düzenle

Projeler

Yeni proje
  • Premium'a geç
    • Salvador Yatak Odası, Kargılı Ev Mobilyaları Kargılı Ev Mobilyaları Yatak OdasıElbise Dolabı & Komodinler
    Salvador Yatak Odası
    Paradise Koltuk Takımı, Kargılı Ev Mobilyaları Kargılı Ev Mobilyaları Oturma OdasıKanepe & Koltuklar Yönlendirilmiş Yonga Levha Bej
    Paradise Koltuk Takımı, Kargılı Ev Mobilyaları Kargılı Ev Mobilyaları Oturma OdasıKanepe & Koltuklar Yönlendirilmiş Yonga Levha Bej
    Paradise Koltuk Takımı
    Legend Genç Odası, Kargılı Ev Mobilyaları Kargılı Ev Mobilyaları Çocuk OdasıElbise Dolabı & Komodinler
    Legend Genç Odası
    Anemon Koltuk Takımı, Kargılı Ev Mobilyaları Kargılı Ev Mobilyaları Oturma OdasıKanepe & Koltuklar
    Anemon Koltuk Takımı, Kargılı Ev Mobilyaları Kargılı Ev Mobilyaları Oturma OdasıKanepe & Koltuklar
    Anemon Koltuk Takımı
    Modern Koltuk Tasarımları, Kargılı Ev Mobilyaları Kargılı Ev Mobilyaları Oturma OdasıKanepe & Koltuklar
    Modern Koltuk Tasarımları, Kargılı Ev Mobilyaları Kargılı Ev Mobilyaları Oturma OdasıKanepe & Koltuklar
    Modern Koltuk Tasarımları, Kargılı Ev Mobilyaları Kargılı Ev Mobilyaları Oturma OdasıKanepe & Koltuklar
    +5
    Modern Koltuk Tasarımları
    Fenix Yemek Odası, Kargılı Ev Mobilyaları Kargılı Ev Mobilyaları Yemek OdasıMasalar
    Fenix Yemek Odası, Kargılı Ev Mobilyaları Kargılı Ev Mobilyaları Yemek OdasıMasalar
    Fenix Yemek Odası, Kargılı Ev Mobilyaları Kargılı Ev Mobilyaları Yemek OdasıMasalar
    +2
    Fenix Yemek Odası
    Hepsini göster: 15 proje

    2000 Yılının Nisan ayında faaliyete başlayan firmamız mobilya alanında her geçen yıl yaptığı yatırımlarla büyüme yolunda hızlı ve emin adımlarla ilerlemektedir. Büyümenin sadece maddi yatırımlarla değil, müşteri memnuniyetini temin ederek tüketicinin firmamıza olan güvenini arttırmak ve bunun neticesinde geniş bir kitlenin beğenisini kazanabilmek anlamına geldiği düşüncesine sahiptir. Kaliteli ürünü makul fiyata satmanın gayreti içerisinde olan firmamız, aynı zamanda sahip olduğu mağazalardan bağımsız olarak lojistik merkezi sayesinde hızlı ve sistemli bir hizmetinde garantisini vermektedir. Ürünlerini devamlı güncel ve trende uygun olarak özenle seçen firmamız temiz, düzgün bir teşhir anlayışı ile mağazalarında bol çeşitle ve anlaşılabilir bir sunum ile de internet mağazasında siz değerli müşterilerini ağırlamaktan gurur duyar.

    Hizmetler
    koltuk takımları köşe takımları Yatak Odası Mobilyaları Yemek Odası Mobilyaları Genç & Bebek Odaları Mobilya Aksesuarları yatak baza imalatı mağazacılık ve lojistik hizmetler.
    Hizmet alanları
    Mobilya Mağazacılık Koltuk Yatak Odası Yemek Odası köşe koltuk yatak baza Genç Odası bebek odası Döşemelik kumaş ev dekorasyonu tv ünitesi istanbul
    Adres
    Maltepe, Girne Mah., Dörtler Sk., No:3-5
    34852 İstanbul
    Türkiye
    +90-8502246300 www.kargilimobilya.com.tr

    Değerlendirmeler

    ferdi ekinci
    Çok güzel ürünler, hizmet mükemmel. Teşekkür ederim
    yaklaşık 2 ay önce
    Serdar Köse
    Salon takımı ve yemek odası takımı aldık teslimat verildiği tarihten 1 hafta önce hazırdı ürünler tam istediğimiz gibi geldi hepsi.Sipariş alım aşamasında ve imalat aşamasında bilgilendirme yapıp müşteri memnuniyetini üst seviyede tutan satış temsilcisi Elif hanıma teşekkürederiz.
    3 ay önce
    Oktay Yücer
    Çeşitler güzel.. Koltuk için gitmiştik, bize uyan bir kaç model gördük...
    6 ay önce
    Tüm 17 değerlendirmelerini göster
      Add SEO element