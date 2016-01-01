Kargılı Ev Mobilyaları

2000 Yılının Nisan ayında faaliyete başlayan firmamız mobilya alanında her geçen yıl yaptığı yatırımlarla büyüme yolunda hızlı ve emin adımlarla ilerlemektedir. Büyümenin sadece maddi yatırımlarla değil, müşteri memnuniyetini temin ederek tüketicinin firmamıza olan güvenini arttırmak ve bunun neticesinde geniş bir kitlenin beğenisini kazanabilmek anlamına geldiği düşüncesine sahiptir. Kaliteli ürünü makul fiyata satmanın gayreti içerisinde olan firmamız, aynı zamanda sahip olduğu mağazalardan bağımsız olarak lojistik merkezi sayesinde hızlı ve sistemli bir hizmetinde garantisini vermektedir. Ürünlerini devamlı güncel ve trende uygun olarak özenle seçen firmamız temiz, düzgün bir teşhir anlayışı ile mağazalarında bol çeşitle ve anlaşılabilir bir sunum ile de internet mağazasında siz değerli müşterilerini ağırlamaktan gurur duyar.