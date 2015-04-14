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STUDIO BILGE NUR SALTIK
Tasarımcılar Istanbul
Genel Bakış 4Projeler (4) 0Yeni Fikirler (0)
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Projeler

Yeni proje
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    • Through the Looking Glass, STUDIO BILGE NUR SALTIK STUDIO BILGE NUR SALTIK Giyinme OdasıAksesuarlar & Dekorasyon
    Through the Looking Glass, STUDIO BILGE NUR SALTIK STUDIO BILGE NUR SALTIK Giyinme OdasıAksesuarlar & Dekorasyon
    Through the Looking Glass, STUDIO BILGE NUR SALTIK STUDIO BILGE NUR SALTIK Giyinme OdasıElbise Dolabı & Komodinler
    +3
    Through the Looking Glass
    OP-jects, STUDIO BILGE NUR SALTIK STUDIO BILGE NUR SALTIK Yemek OdasıYemek Takımı & Bardaklar
    OP-jects, STUDIO BILGE NUR SALTIK STUDIO BILGE NUR SALTIK Yemek OdasıYemek Takımı & Bardaklar
    OP-jects, STUDIO BILGE NUR SALTIK STUDIO BILGE NUR SALTIK Yemek OdasıYemek Takımı & Bardaklar
    +6
    OP-jects
    Share.Food, STUDIO BILGE NUR SALTIK STUDIO BILGE NUR SALTIK Yemek OdasıYemek Takımı & Bardaklar
    Share.Food, STUDIO BILGE NUR SALTIK STUDIO BILGE NUR SALTIK Yemek OdasıYemek Takımı & Bardaklar
    Share.Food, STUDIO BILGE NUR SALTIK STUDIO BILGE NUR SALTIK Yemek OdasıYemek Takımı & Bardaklar
    +3
    Share.Food
    OP-vase, STUDIO BILGE NUR SALTIK STUDIO BILGE NUR SALTIK Ev İçiAksesuarlar & Dekorasyon
    OP-vase, STUDIO BILGE NUR SALTIK STUDIO BILGE NUR SALTIK Ev İçiAksesuarlar & Dekorasyon
    OP-vase, STUDIO BILGE NUR SALTIK STUDIO BILGE NUR SALTIK Ev İçiAksesuarlar & Dekorasyon
    +8
    OP-vase
    Hizmetler
    ürün tasarımı, ambalaş tasarımı, ve iç mimari
    Hizmet alanları
    istanbul
    Şirket ödülleri
    New Design Britain Award 2014
    Adres
    34726 Istanbul
    Türkiye
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