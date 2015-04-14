STUDIO BILGE NUR SALTIK

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Konut sektörü her geçen gün gelişmekle birlikte ortaya çıkan birçok sonuç birbirlerinin tekrarı niteliğinde. Alçı panellerden duvarların renklerine, mutfak dolaplarından ankastre ürünlere kadar evin temel unsurları bazen öylesine…
Evde bir mekanı renklendirmek dendiğinde, akla her yeri bir renk cümbüşüne dönüştürmek gelmemeli. Kimi zaman canlı renge sahip küçük bir ayrıntı, kimi zaman da birbiriyle uyumlu pastel tonlarda eşyalar bulundukları mekanı renkli h…
Yemek yemek sadece bir ihtiyaç değil aynı zamanda bir zevk. Peki ya yemek hazırlamak? Bu temel ihtiyacınızı gidermek için hazırlık yapmanın zevkli hale gelmesi herkesin yaşam kalitesini arttıracak bir şey.