Karyola Başlığı

Mekanlar için modası hiç geçmeyecek bir ürün söylemek gerekirse bu ferforje olacaktır. Ferforjenin estetiği, dayanıklılığı kalitesi onu farklı kılmakta. Ferforje yatak konusunda da aynı şeyi dile getirmek mümkündür. Birçok farkı tarz ve modelde imal edilebilen yataklar mobilya, ahşap sıradanlığından sıkılan, farklı olmak isteyen kişiler için oldukça idealdir.