Studioartdeniz

Hobi olarak başladığım çini serüvenimi çalışmalarımın çok beğenilmesi sonucu kendime iş edinip farklı bir yolculuğa çıktım. Artık sadece kendi evimi değil çini sevdalısı, dekorasyon meraklısı insanların evlerinde ve hayatlarında küçükte olsa payım olsun istedim ve birbirinden farklı hem klasik hem modern tarzda herkesime hitap etmeye çalışarak geniş bir yelpaze oluşturmaya çalışmaktayım. Satışlarımı İnstagram hesabım olan studio_art_deniz üzerinden veya İzmitte çarşı içinde bulunan ev dekorasyon mağazamız olan Orhonlar dan yapmaktayım. Ürünlerimin hepsini tek çalışmaktayım istek olduğu takdirde sipariş üzerine tekrar çalışabilirim. Çok keyif alarak yaptığım ürünlerimin hepsinin yeri benim için çok ayrı ve çok değerli, sonuçta hepsi el emeği göz nuru...