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Studioartdeniz
Mobilya & Aksesuarlar İzmit
Genel Bakış 12Projeler (12) 0Yeni Fikirler (0)
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Projeler

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    • Studioartdeniz, Studioartdeniz Studioartdeniz İç Dekorasyon Seramik
    Studioartdeniz
    Studioartdeniz, Studioartdeniz Studioartdeniz İç Dekorasyon Seramik
    Studioartdeniz
    Studioartdeniz, Studioartdeniz Studioartdeniz İç Dekorasyon Seramik Kahverengi
    Studioartdeniz
    Studioartdeniz, Studioartdeniz Studioartdeniz İç Dekorasyon Seramik Mavi
    Studioartdeniz
    Studioartdeniz, Studioartdeniz Studioartdeniz Ev İçiAksesuarlar & Dekorasyon Seramik Ahşap rengi
    Studioartdeniz
    Studioartdeniz, Studioartdeniz Studioartdeniz İç Dekorasyon Seramik
    Studioartdeniz
    Hepsini göster: 12 proje

    Hobi olarak başladığım çini serüvenimi çalışmalarımın çok beğenilmesi sonucu kendime iş edinip farklı bir yolculuğa çıktım. Artık sadece kendi evimi değil çini sevdalısı, dekorasyon meraklısı  insanların evlerinde ve hayatlarında küçükte olsa payım olsun istedim ve birbirinden farklı hem klasik hem modern tarzda herkesime hitap etmeye çalışarak geniş bir yelpaze oluşturmaya çalışmaktayım. Satışlarımı İnstagram hesabım olan studio_art_deniz üzerinden veya İzmitte çarşı içinde bulunan ev dekorasyon mağazamız olan Orhonlar dan yapmaktayım. Ürünlerimin hepsini tek çalışmaktayım istek olduğu takdirde sipariş üzerine tekrar çalışabilirim. Çok keyif alarak yaptığım ürünlerimin hepsinin yeri benim için çok ayrı ve çok değerli, sonuçta hepsi el emeği göz nuru... 

    Hizmetler
    Ev dekorasyonu
    Hizmet alanları
    İzmit Kocaeli
    Adres
    41000 İzmit
    Türkiye
    +90-5332030666
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