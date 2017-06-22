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Enerama Çevre Teknolojileri San ve Tic A.Ş.
Genel İşyerleri Istanbul
Genel Bakış 2Projeler (2) 0Yeni Fikirler (0)
Değerlendirmeler (10)
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Projeler

Yeni proje
  • Premium'a geç
    • Havuz nem alma sistemleri, Enerama Çevre Teknolojileri San ve Tic A.Ş. Enerama Çevre Teknolojileri San ve Tic A.Ş. Sauna Seramik Mavi
    Havuz nem alma sistemleri
    Dragon iklimlendirme sistemleri, Enerama Çevre Teknolojileri San ve Tic A.Ş. Enerama Çevre Teknolojileri San ve Tic A.Ş. Merdivenler Gümüş/Altın Gri
    Dragon iklimlendirme sistemleri, Enerama Çevre Teknolojileri San ve Tic A.Ş. Enerama Çevre Teknolojileri San ve Tic A.Ş.
    Dragon iklimlendirme sistemleri, Enerama Çevre Teknolojileri San ve Tic A.Ş. Enerama Çevre Teknolojileri San ve Tic A.Ş.
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    Dragon iklimlendirme sistemleri

    ENERAMA, enerji tasarrufuna sahip çevreci sistemlerin araştırılması, geliştirilmesi ve üretilmesi üzerine faaliyet gösteren bir kuruluştur. Uzun yıllar apian çalışmaların neticesinde patentine sahip olduğu, ileri teknoloji, yüksek kapasiteli, endustriyel iklimlendirme cihazlarının üretimini DRAGON markası altında yapmaktadır. DRAGON iklimlendirme ile ilgili gerekli butun islemleri tek sistemde toplamaktadir. DRAGON Iklimlendirme Sistemleri hemen her sektorde ihtiyac duyulan, enerji kullanimi acisindan son derece verimli  urunleri bunyesinde toplamaktadir.

    Genel merkezi fabrika binasının da bulunduğu İstanbul Anadolu Yakası Tuzla’ da olan firmamız, ABD, Kanada, İsviçre‘de de mevcut ofisleri ile ürünlerini yurt içi ve yurt dışı endüstriyel alanlarda pazarlamaktadır.

    Hizmetler
    • iklimlendirme sistemleri
    • uzaktan takip ve yönetim sistemleri
    • nem kontrol sistemleri
    Hizmet alanları
    • Nem kontrol sistemleri
    • istanbul
    Adres
    Yenişehir Mahallesi Sümbül Sokak 6/18, 34512, Pendik/ İstanbul
    34512 Istanbul
    Türkiye
    +90-2165932626 www.enerama.com.tr

    Değerlendirmeler

    Su soğutma kulesi CTP Mühendislik Su soğutma kulesi CTP Mühendislik
    Kurumsal firma, dedikleri kadar var benzersiz teknoloji
    neredeyse 4 yıl önce
    Proje tarihi: Haziran 2018
    Düzenle
    UV Baskı İstanbul
    2 yıldan fazla önce
    Ümit Şafak
    1 yıldan fazla önce
    Tüm 10 değerlendirmelerini göster
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