Enerama Çevre Teknolojileri San ve Tic A.Ş.

ENERAMA, enerji tasarrufuna sahip çevreci sistemlerin araştırılması, geliştirilmesi ve üretilmesi üzerine faaliyet gösteren bir kuruluştur. Uzun yıllar apian çalışmaların neticesinde patentine sahip olduğu, ileri teknoloji, yüksek kapasiteli, endustriyel iklimlendirme cihazlarının üretimini DRAGON markası altında yapmaktadır. DRAGON iklimlendirme ile ilgili gerekli butun islemleri tek sistemde toplamaktadir. DRAGON Iklimlendirme Sistemleri hemen her sektorde ihtiyac duyulan, enerji kullanimi acisindan son derece verimli urunleri bunyesinde toplamaktadir.

Genel merkezi fabrika binasının da bulunduğu İstanbul Anadolu Yakası Tuzla’ da olan firmamız, ABD, Kanada, İsviçre‘de de mevcut ofisleri ile ürünlerini yurt içi ve yurt dışı endüstriyel alanlarda pazarlamaktadır.