AHŞAPHANE, güçlü alt yapısı ve profesyonel kadrosu ile her projede ” hizmette kalite ” anlayışını hedef alarak ürettiği fonksiyonel, insan odaklı ve çizgi üstü ahşap projeleri ile hizmet vermektedir.Sitemizde projelendirme-den üretime kadar her aşamada titizlikle çalıştığımız, lüks evler, villa projeleri, ahşap cafe ve sosyal alanlar, prefabrike evler, bungalov imalatı, konteynerler, ahşap kabinler, ahşap kulübelerle, ahşap bahçe yapıları, ahşap iç mekan tasarımları, ahşap kamelyalar, ahşap bahçe yapıları, ahşap mescit projeleri gibi yüzlerce ahşap yapı ve ürünü inceleyebilirsiniz.

Ahşaphane BANEVA AHŞAP YAPILAR alt firmasıdır.