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Ahşaphane
İnşaat Şirketleri İstanbul, Türkiye
Genel Bakış 2Projeler (2) 0Yeni Fikirler (0)
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Projeler

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    • Ahşap Villa Projeleri, Ahşaphane Ahşaphane Ahşap ev Ahşap Kahverengi
    Ahşap Villa Projeleri, Ahşaphane Ahşaphane Ahşap ev Ahşap Kahverengi
    Ahşap Villa Projeleri, Ahşaphane Ahşaphane Ahşap ev Ahşap Kahverengi
    +9
    Ahşap Villa Projeleri
    Kütük Ev Projeleri, Ahşaphane Ahşaphane Kütük ev Ahşap Ahşap rengi
    Kütük Ev Projeleri, Ahşaphane Ahşaphane Kütük ev Ahşap Ahşap rengi
    Kütük Ev Projeleri, Ahşaphane Ahşaphane Kütük ev Ahşap Ahşap rengi
    +1
    Kütük Ev Projeleri

    AHŞAPHANE, güçlü alt yapısı ve profesyonel kadrosu ile her projede ” hizmette kalite ” anlayışını hedef alarak ürettiği fonksiyonel, insan odaklı ve çizgi üstü ahşap projeleri ile hizmet vermektedir.Sitemizde projelendirme-den üretime kadar her aşamada titizlikle çalıştığımız, lüks evler, villa projeleri, ahşap cafe ve sosyal alanlar, prefabrike evler, bungalov imalatı, konteynerler, ahşap kabinler, ahşap kulübelerle, ahşap bahçe yapıları, ahşap iç mekan tasarımları, ahşap kamelyalar, ahşap bahçe yapıları, ahşap mescit projeleri gibi yüzlerce ahşap yapı ve ürünü inceleyebilirsiniz.

    Ahşaphane BANEVA AHŞAP YAPILAR alt firmasıdır.

    Hizmetler
    • Ahşap ev
    • Kütük ev
    • Bungalov
    • Ağaç ev
    • bungalow
    • wooden house
    • ahşap villa
    • bungalov otel
    • ahşap kafe
    • Hepsini göster: 9 hizme
    Hizmet alanları
    Ahşap ev, İstanbul, ve Türkiye
    Adres
    Karlıktepe Mah.Barut Sokak Petekli Prestij Sitesi, No:1 Kat:1 Daire:6 Kartal
    34800 İstanbul, Türkiye
    Türkiye
    +90-2166302122 ahsaphane.com.tr
    Yasal mülkiyet

    Ahşaphane tüm yapılarını garanti ve sözleşme kapsamında sürdürmektedir tüm yasal haklarınız korunmaktadır.

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