melis zemin kaplamalari

melis zemin kaplamaları yaklaşık 20 yıldır karo halı ithalatı ve pvc zemin kaplamaları alanında faliyet göstermektedir.Paragon (İngiltere), Pevanha (Hollanda),Balsan (Fransa) karo halılarını satış ve uygulama olarak hizmet vermekteyiz.Ayrıca homojen,heterojen,lvt ve spor pvc zemin kaplamaları olarak Gerflor(Fransa),Forbo(Hollanda) ürünlerinin uygulama ve satışını yapmaktayız.Avrupa karo halı fiyatları konusunda rekabetçi bir ürün yelpazesine sahipiz
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- Hizmet alanları
- Istanbul
- Adres
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besiktas istanbul
34353 Istanbul
Türkiye
+90-2122361956 www.meliszemin.com