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melis zemin kaplamalari
Yer Döşemeleri Istanbul
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    • BALSAN JUNGLE PLANK KARO HALI, melis zemin kaplamalari melis zemin kaplamalari Ofis Alanları & Mağazalar Tekstil
    BALSAN JUNGLE PLANK KARO HALI

    melis zemin kaplamaları yaklaşık 20 yıldır karo halı ithalatı ve pvc zemin kaplamaları alanında faliyet göstermektedir.Paragon (İngiltere), Pevanha (Hollanda),Balsan (Fransa) karo halılarını satış ve uygulama olarak hizmet vermekteyiz.Ayrıca homojen,heterojen,lvt ve spor pvc zemin kaplamaları olarak Gerflor(Fransa),Forbo(Hollanda) ürünlerinin uygulama ve satışını yapmaktayız.Avrupa karo halı fiyatları konusunda rekabetçi bir ürün yelpazesine sahipiz

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    Hizmet alanları
    Istanbul
    Adres
    besiktas istanbul
    34353 Istanbul
    Türkiye
    +90-2122361956 www.meliszemin.com

    Değerlendirmeler

    özgen arasan
    yaklaşık 1 yıl önce
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