Montel Mobilya Tekstil Deri Turizm Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Montel 20.000 m2 kapalı alan kapasitesinde yaptığı üretimiyle ileri bilgi teknolojisi ve yetenekli iş gücünü birleştirerek, detaylarda yarattığı değişiklikle işlevsellik, yüksek konfor ve modern çözümler sunarak yaşam kalitesini artırır. 1980'li yılların başında Hollanda'da temeli atılmış firma, firma, deneyimini 1997'de Türkiye'ye taşıyarak, lider olma yolunda birçok başarıya imza atmıştır. Montel Mobilya üretime ihracat hedefiyle başlamış, son yıllarda ise satış ve pazarlama stratejelerini geliştirerek, sektörün en önemli markası olma özelliğini sürdürmektedir.