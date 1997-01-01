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Montel Mobilya Tekstil Deri Turizm Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
Mobilya & Aksesuarlar Kocaeli
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Değerlendirmeler (6)
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    • Montel 20.000 m2 kapalı alan kapasitesinde yaptığı üretimiyle ileri bilgi teknolojisi ve yetenekli iş gücünü birleştirerek, detaylarda yarattığı değişiklikle işlevsellik, yüksek konfor ve modern çözümler sunarak yaşam kalitesini artırır. 1980'li yılların başında Hollanda'da temeli atılmış firma, firma, deneyimini 1997'de Türkiye'ye taşıyarak, lider olma yolunda birçok başarıya imza atmıştır. Montel Mobilya üretime ihracat hedefiyle başlamış, son yıllarda ise satış ve pazarlama stratejelerini geliştirerek, sektörün en önemli markası olma özelliğini sürdürmektedir.

    Hizmetler
    MOBİLYA ÜRETİMİ-DERİ VE KUMAŞ KOLTUKLAR
    Hizmet alanları
    20.000 M2 ve kocaeli
    Adres
    Acısu Mah. Koru Cad. No:45 Kartepe/KOCAELİ-TÜRKİYE
    41320 Kocaeli
    Türkiye
    +90-2623715700 www.montel.com.tr

    Değerlendirmeler

    Aziz Ergünay
    45 yıllık cila lake polyester eskitme patina granit mermer lake yaldız varak ustasıyım
    6 ay önce
    Murat Aydın
    1 yıldan fazla önce
    Yücel COSKUN
    2 yıldan fazla önce
    Tüm 6 değerlendirmelerini göster
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