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Dinamik Steel
İnşaat Şirketleri İstanbul
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    • 1. Deneyimli ve nitelikli ekibimiz ile dünya standartlarında ürün ve hizmet kalitesi sunmaktayız.

    2. Projeleri müşterilerimizin belirtmiş olduğu gün ve saatte teslim etmek daima ilk sıradaki önceliğimizdir.

    3. Birikimlerimize dayanarak, ülkemizin en büyük holdinglerinden kobilerine kadar yüzlerce başarılı projeye imza atmış bulunmaktayız.

    4. Müşterilerimizi koşulları ve beklentileri doğrultusunda en uygun maliyetlere yönlendiriyoruz.

    Hizmetler
    • Mühendislik ve Müşavirlik Hizmetleri
    • Sanayi ve Endüstri Tesisleri
    • İnşaat ve Güçlendirme İşleri
    • Hangarlar ve Ambar Binaları
    • AVM
    • Otel ve İş Merkezleri
    • Spor Tesisleri
    • Silolar ve Tanklar
    • Havalimanı Terminalleri
    • Köprüler
    • Hammadde Transport Sistemleri
    • Projeye Özel Çelik
    • Paslanmaz Çelik Tasarım ve İmalatlar
    • Hepsini göster: 13 hizme
    Hizmet alanları
    istanbul
    Adres
    34805 İstanbul
    Türkiye
    +90-5333166662 dinamiksteel.com
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