Öztaş Yapı Dekorasyon – Cam mutfak

İstanbulda bulunan firmamız, gergi tavan ve mutfak tezgah arası cam profil işlerini yürütmektedir. Yaklaşıl 20 yıldır İstanbul'un çeşitli bölgelerinde yapı ve dekorasyon sektöründe hizmet vermekteyiz. Uzun yıllara dayanan iş tecrübemizle birlikte , inovasyon çalışmalarına verdiğimiz önemle Öztaş yapı Dekorasyon olarak gergi tavan ve mutfak tezgah arası cam panel sektöründe sadece İstanbulun değil Türkiyenin öncü firmaları arasında yer almaktayız.

7/24 çalışma prensibi ile siz değerli müşterilerimize hizmet kalitesinden ödün vermeden çalışıyoruz. A + ürün kalitesi ile ile gergi tavan ve tezgah arası cam panel malzeme ve ürünlerini ofisimizde satış imkanı sunuyoruz.