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Öztaş Yapı Dekorasyon – UV Baskı
Tasarımcılar İstanbul
Genel Bakış 1Projeler (1) 0Yeni Fikirler (0)
Değerlendirmeler (8)
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Projeler

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  • Premium'a geç
    • Akrilik - Pleksi Üzerine UV Baskı Beykoz, Öztaş Yapı Dekorasyon - UV Baskı Öztaş Yapı Dekorasyon - UV Baskı Ofis Alanları & Mağazalar
    Akrilik - Pleksi Üzerine UV Baskı Beykoz, Öztaş Yapı Dekorasyon - UV Baskı Öztaş Yapı Dekorasyon - UV Baskı Ofis Alanları & Mağazalar
    Akrilik - Pleksi Üzerine UV Baskı Beykoz

    Öztaş Yapı Dekorasyon olarak, uzun yıllar dekorasyon, gergi tavan ve mutfak tezgah arası cam panel sektöründe faaliyet göstermekteyiz. Sektörde yaşanan inavosyon çalışmaları, firmamızı daha üst noktaya çalışmak adına sürekli arge çalışmaları yapmaktayız. Buradan yola çıkarak 2017 yılında UV Baskı sektöründe faaliyet gösterme kararı aldık. Öztaş UV Baskı Merkezi olarak, Cam UV Baskı, Pleksi UV Baskı, Ahşap UV Baskı, Seramik UV Baskı, Metal UV Baskı, Foreks UV Baskı, Cam Baskı, Pleksi Baskı, Ahşap Baskı, Foreks Baskı, Mutfak Tezgah Arası Cam Uv Baskı hizmetleri verilmekteyiz.

    UV Baskı modellerinin tamamı, tek seferde 2.5X3x5 m. ye kadar düz zemindeki tüm maddelere baskı yapabiliyoruz. Kalınlığı en fazla 10cm olacak şekilde tamı tamına 1440 dpi yüksek çözünürlükte baskı yapıyoruz. Sektörde uzun yıllara dayanan tecrübemizi UV Baskı hizmetlerine aktarmak istiyoruz. Firmamızın kuruluşundan bu yana birlikte yürüdüğümüz değerli müşterilerimizle ülkemize değer katacak çalışmaları üretmek ve milli değer olgusuyla hareket ediyoruz.

    Hizmetler
    • Cam Baskı
    • UV baskı
    • Pleksi Baskı
    • Ahşap Baskı
    • Metal Baskı
    • Seramik Baskı
    • Kompozit Baskı
    Hizmet alanları
    • Reklam Panoları
    • Her Türlü sert zemin üzerine uv baskı
    • İstanbul
    Adres
    Çırçır Mah. Atatürk Cad. Dönmez Sok. No:57/A Eyüp
    34000 İstanbul
    Türkiye
    +90-2126260058 www.uvbaskiistanbul.com
    Yasal mülkiyet

    http://www.uvbaskiistanbul.com/

    Değerlendirmeler

    Yeni İş Olanakları O bir girişimci
    2 yıldan fazla önce
    İSA ÖZTAŞ
    UV BASKI MERKEZİ HİZMETLERİ KALİTELİ HİZMET ANLAYIŞI
    4 yıldan fazla önce
    muharrem uşma
    Dediklerini yaptılar, aynı gün işi teslim ettiler
    4 yıldan fazla önce
    Tüm 8 değerlendirmelerini göster
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