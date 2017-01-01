Öztaş Yapı Dekorasyon – UV Baskı

Öztaş Yapı Dekorasyon olarak, uzun yıllar dekorasyon, gergi tavan ve mutfak tezgah arası cam panel sektöründe faaliyet göstermekteyiz. Sektörde yaşanan inavosyon çalışmaları, firmamızı daha üst noktaya çalışmak adına sürekli arge çalışmaları yapmaktayız. Buradan yola çıkarak 2017 yılında UV Baskı sektöründe faaliyet gösterme kararı aldık. Öztaş UV Baskı Merkezi olarak, Cam UV Baskı, Pleksi UV Baskı, Ahşap UV Baskı, Seramik UV Baskı, Metal UV Baskı, Foreks UV Baskı, Cam Baskı, Pleksi Baskı, Ahşap Baskı, Foreks Baskı, Mutfak Tezgah Arası Cam Uv Baskı hizmetleri verilmekteyiz.

UV Baskı modellerinin tamamı, tek seferde 2.5X3x5 m. ye kadar düz zemindeki tüm maddelere baskı yapabiliyoruz. Kalınlığı en fazla 10cm olacak şekilde tamı tamına 1440 dpi yüksek çözünürlükte baskı yapıyoruz. Sektörde uzun yıllara dayanan tecrübemizi UV Baskı hizmetlerine aktarmak istiyoruz. Firmamızın kuruluşundan bu yana birlikte yürüdüğümüz değerli müşterilerimizle ülkemize değer katacak çalışmaları üretmek ve milli değer olgusuyla hareket ediyoruz.