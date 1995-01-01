Portakal mimarlik

Portakal Mimarlık, 1995 yılında kurulmuş, mimarlık proje ve uygulamaları ile iç mimarlık tasarım ve uygulamaları alanlarında çalışmalar yapan bir şirkettir.

Portakal Mimarlık, sahip olduğu deneyim ve tasarım yeteneklerini özgürce kullanabilmek ve bunu müşterilerinin yararına optimum koşullarda sunabilmek amacıyla hizmetlerine devam etmektedir. Portakal Mimarlık, müşterilerinin artan iç mimarlık uygulama talepleri doğrultusunda, 1996 senesinde kendi mobilya atölyesini kurarak tasarımını yaptıkları iç mimarlık öğelerini serbestçe uygulama olanağı bulmuştur. Mobilya atölyesi zamanla genişlemiş, günümüzde şirketin bir uzantısı olan LIM CONCEPT adlı mağazasına da özel tasarım mobilya üretir hale gelmiştir. Şirketin günümüze kadar gerçekleştirdiği çalışmalar arasında, çeşitli konut, ofis ve sanayi yapıları proje ve uygulamaları, son dönemde de banka şubeleri uygulamaları yer almaktadır. Portakal Mimarlık, müşterileri ile birlikte çalışarak, tasarımlarını müşterinin istek ve gereksinimleri doğrultusunda, estetik, fonksiyonel ve ekonomik olarak çözmeyi amaçlar. Bunun için her türlü teknolojik tasarım gereçlerini kullanmaktadır.