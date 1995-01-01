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Portakal mimarlik
Mimarlar Bolu, Bolu Merkez/Bolu, Türkiye
Genel Bakış 9Projeler (9) 0Yeni Fikirler (0)
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Projeler

Yeni proje
  • Premium'a geç
    • Villa Kent Projesi, Portakal mimarlik Portakal mimarlik Modern Evler
    Villa Kent Projesi, Portakal mimarlik Portakal mimarlik Modern Evler
    Villa Kent Projesi, Portakal mimarlik Portakal mimarlik Modern Evler
    Villa Kent Projesi
    Abant Villa Projesi, Portakal mimarlik Portakal mimarlik Modern Evler
    Abant Villa Projesi, Portakal mimarlik Portakal mimarlik Modern Evler
    Abant Villa Projesi, Portakal mimarlik Portakal mimarlik Modern Evler
    +4
    Abant Villa Projesi
    Bolu Sultan Hamamı Projesi, Portakal mimarlik Portakal mimarlik Modern Evler
    Bolu Sultan Hamamı Projesi, Portakal mimarlik Portakal mimarlik Modern Evler
    Bolu Sultan Hamamı Projesi, Portakal mimarlik Portakal mimarlik Modern Evler
    +4
    Bolu Sultan Hamamı Projesi
    16 Derslikli Ortaöğretim Binası, Portakal mimarlik Portakal mimarlik Modern Evler
    16 Derslikli Ortaöğretim Binası, Portakal mimarlik Portakal mimarlik Modern Evler
    16 Derslikli Ortaöğretim Binası, Portakal mimarlik Portakal mimarlik Modern Evler
    16 Derslikli Ortaöğretim Binası
    Konut İç Mimari Dekorasyon Projesi, Portakal mimarlik Portakal mimarlik Oturma OdasıTV Dolabı & Mobilyaları
    Konut İç Mimari Dekorasyon Projesi, Portakal mimarlik Portakal mimarlik MutfakLavabo & Armatürler
    Konut İç Mimari Dekorasyon Projesi, Portakal mimarlik Portakal mimarlik Çalışma OdasıDolap & Raflar
    +4
    Konut İç Mimari Dekorasyon Projesi
    Belediye İç Mimari Dekorasyon Projesi, Portakal mimarlik Portakal mimarlik Ofis Alanları & Mağazalar
    Belediye İç Mimari Dekorasyon Projesi, Portakal mimarlik Portakal mimarlik Ofis Alanları & Mağazalar
    Belediye İç Mimari Dekorasyon Projesi, Portakal mimarlik Portakal mimarlik Ofis Alanları & Mağazalar
    +5
    Belediye İç Mimari Dekorasyon Projesi
    Hepsini göster: 9 proje

    Portakal Mimarlık, 1995 yılında kurulmuş, mimarlık proje ve uygulamaları ile iç mimarlık tasarım ve uygulamaları alanlarında çalışmalar yapan bir şirkettir.

    Portakal Mimarlık, sahip olduğu deneyim ve tasarım yeteneklerini özgürce kullanabilmek ve bunu müşterilerinin yararına optimum koşullarda sunabilmek amacıyla hizmetlerine devam etmektedir. Portakal Mimarlık, müşterilerinin artan iç mimarlık uygulama talepleri doğrultusunda, 1996 senesinde kendi mobilya atölyesini kurarak tasarımını yaptıkları iç mimarlık öğelerini serbestçe uygulama olanağı bulmuştur. Mobilya atölyesi zamanla genişlemiş, günümüzde şirketin bir uzantısı olan LIM CONCEPT adlı mağazasına da özel tasarım mobilya üretir hale gelmiştir. Şirketin günümüze kadar gerçekleştirdiği çalışmalar arasında, çeşitli konut, ofis ve sanayi yapıları proje ve uygulamaları, son dönemde de banka şubeleri uygulamaları yer almaktadır. Portakal Mimarlık, müşterileri ile birlikte çalışarak, tasarımlarını müşterinin istek ve gereksinimleri doğrultusunda, estetik, fonksiyonel ve ekonomik olarak çözmeyi amaçlar. Bunun için her türlü teknolojik tasarım gereçlerini kullanmaktadır.

    Hizmetler
    • Mimari – İç Mimari Tasarım / Uygulama
    • mühendislik ve danışmanlık
    • Rölöve ve Restorasyon
    • Cephe Çalışması
    • Peyzaj Çalışması
    Hizmet alanları
    • BOLU
    • Bolu, Bolu Merkez/Bolu, Türkiye
    Adres
    (141)00 Bolu, Bolu Merkez/Bolu, Türkiye
    Türkiye
    +90-5452181181 www.portakalmimarlik.com
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