Kalya İç Mimarlık \ Kalya Interıor Desıgn

Kalya İç Mimarlık; müşterilerini ve onların ihtiyaçlarını en doğru şekilde analiz ederek çözüm üreten, butik bir tasarım ve uygulama firmasıdır.

Konut, ofis, mağaza, otel, sosyal mekan ve fuar standı gibi tasarımı ilgilendiren bütün alanlarda ürettiğimiz çözüm ve tasarımlarda çevre duyarlılığını ve hayatı kolaylaştırmayı esas alıyoruz.

Mekanları estetik ve fonksiyonel çözümlerle en verimli biçimde ve kullanıcı mutluluğunu gözetecek şekilde kurgulamayı amaçlayarak; tasarımın programlanan takvim ve bütçe içerisinde tamamlanmasını hedefliyoruz.