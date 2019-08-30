Kalya İç Mimarlık \ Kalya Interıor Desıgn

Kalya İç Mimarlık; müşterilerini ve onların ihtiyaçlarını en doğru şekilde analiz ederek çözüm üreten, butik bir tasarım ve uygulama firmasıdır.
Konut, ofis, mağaza, otel, sosyal mekan ve fuar standı gibi tasarımı ilgilendiren bütün alanlarda ürettiğimiz çözüm ve tasarımlarda çevre duyarlılığını ve hayatı kolaylaştırmayı esas alıyoruz.
Mekanları estetik ve fonksiyonel çözümlerle en verimli biçimde ve kullanıcı mutluluğunu gözetecek şekilde kurgulamayı amaçlayarak; tasarımın programlanan takvim ve bütçe içerisinde tamamlanmasını hedefliyoruz.
- Hizmetler
- Proje Planlama
- AutoCAD Çizimi (2D and 3D)
- Üç boyutlu Görselleştirme (3ds Studio Max)
- İç Mimarlık
- Otel İç Mimari Tasarımı
- Konut İç Mimari Tasarımı
- Ofis İç Mimari Tasarımı
- Yenileme Projeleri
- Mobilya ve Ürün Tasarımı
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- Hizmet alanları
- Ankara
- Antalya
- Türkiye
- Güney Afrika
- Adres
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Bahçelievler Mah. 141 Sok. No:11/3
07050 Antalya, Türkiye
Türkiye
+90-5422078753 www.kalyainterior.com