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Kalya İç Mimarlık \ Kalya Interıor Desıgn
İç Mimarlar Antalya, Türkiye
Genel Bakış 17Projeler (17) 1Yeni Fikirler (1)
Değerlendirmeler (10)
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Projeler

Yeni proje
  • Premium'a geç
    • Kalkan'da Bir Villa Projesi, Kalya İç Mimarlık \ Kalya Interıor Desıgn Kalya İç Mimarlık \ Kalya Interıor Desıgn Ankastre mutfaklar Ahşap Ahşap rengi
    Kalkan'da Bir Villa Projesi, Kalya İç Mimarlık \ Kalya Interıor Desıgn Kalya İç Mimarlık \ Kalya Interıor Desıgn Modern Mutfak Ahşap Ahşap rengi
    Kalkan'da Bir Villa Projesi, Kalya İç Mimarlık \ Kalya Interıor Desıgn Kalya İç Mimarlık \ Kalya Interıor Desıgn Modern Fitness Odası Ahşap Gri
    +6
    Kalkan'da Bir Villa Projesi
    Supreme Mağazası, Kalya İç Mimarlık \ Kalya Interıor Desıgn Kalya İç Mimarlık \ Kalya Interıor Desıgn Ticari alanlar Metal Beyaz
    Supreme Mağazası, Kalya İç Mimarlık \ Kalya Interıor Desıgn Kalya İç Mimarlık \ Kalya Interıor Desıgn Ticari alanlar Metal Siyah
    Supreme Mağazası, Kalya İç Mimarlık \ Kalya Interıor Desıgn Kalya İç Mimarlık \ Kalya Interıor Desıgn Ticari alanlar Ahşap Kırmızı
    +4
    Supreme Mağazası
    Güney Afrika'da Bir Villa Projesi, Kalya İç Mimarlık \ Kalya Interıor Desıgn Kalya İç Mimarlık \ Kalya Interıor Desıgn Ankastre mutfaklar Ahşap Mavi
    Güney Afrika'da Bir Villa Projesi, Kalya İç Mimarlık \ Kalya Interıor Desıgn Kalya İç Mimarlık \ Kalya Interıor Desıgn Modern Yemek Odası Metal Metalik/Gümüş
    Güney Afrika'da Bir Villa Projesi, Kalya İç Mimarlık \ Kalya Interıor Desıgn Kalya İç Mimarlık \ Kalya Interıor Desıgn Modern Oturma Odası Mermer Siyah
    +10
    Güney Afrika'da Bir Villa Projesi
    Antalya'da Bir Konut Yenileme Projesi, Kalya İç Mimarlık \ Kalya Interıor Desıgn Kalya İç Mimarlık \ Kalya Interıor Desıgn Rustik Oturma Odası Ahşap Ahşap rengi
    Antalya'da Bir Konut Yenileme Projesi, Kalya İç Mimarlık \ Kalya Interıor Desıgn Kalya İç Mimarlık \ Kalya Interıor Desıgn Rustik Oturma Odası Ahşap Ahşap rengi
    Antalya'da Bir Konut Yenileme Projesi, Kalya İç Mimarlık \ Kalya Interıor Desıgn Kalya İç Mimarlık \ Kalya Interıor Desıgn Ankastre mutfaklar Ahşap Ahşap rengi
    +4
    Antalya'da Bir Konut Yenileme Projesi
    Kız Çocuk Odası Projesi, Kalya İç Mimarlık \ Kalya Interıor Desıgn Kalya İç Mimarlık \ Kalya Interıor Desıgn Kız çocuk yatak odası Ahşap Mor
    Kız Çocuk Odası Projesi, Kalya İç Mimarlık \ Kalya Interıor Desıgn Kalya İç Mimarlık \ Kalya Interıor Desıgn Kız çocuk yatak odası Ahşap Mor
    Kız Çocuk Odası Projesi, Kalya İç Mimarlık \ Kalya Interıor Desıgn Kalya İç Mimarlık \ Kalya Interıor Desıgn Kız çocuk yatak odası Ahşap Pembe
    Kız Çocuk Odası Projesi
    Antalya'da Bir Villa Projesi, Kalya İç Mimarlık \ Kalya Interıor Desıgn Kalya İç Mimarlık \ Kalya Interıor Desıgn Modern Oturma Odası Ahşap Ahşap rengi
    Antalya'da Bir Villa Projesi, Kalya İç Mimarlık \ Kalya Interıor Desıgn Kalya İç Mimarlık \ Kalya Interıor Desıgn Modern Oturma Odası Ahşap Ahşap rengi
    Antalya'da Bir Villa Projesi, Kalya İç Mimarlık \ Kalya Interıor Desıgn Kalya İç Mimarlık \ Kalya Interıor Desıgn Modern Yemek Odası Ahşap Ahşap rengi
    +1
    Antalya'da Bir Villa Projesi
    Hepsini göster: 17 proje

    Kalya İç Mimarlık; müşterilerini ve onların ihtiyaçlarını en doğru şekilde analiz ederek çözüm üreten, butik bir tasarım ve uygulama firmasıdır.

    Konut, ofis, mağaza, otel, sosyal mekan ve fuar standı gibi tasarımı ilgilendiren bütün alanlarda ürettiğimiz çözüm ve tasarımlarda çevre duyarlılığını ve hayatı kolaylaştırmayı esas alıyoruz.

    Mekanları estetik ve fonksiyonel çözümlerle en verimli biçimde ve kullanıcı mutluluğunu gözetecek şekilde kurgulamayı amaçlayarak; tasarımın programlanan takvim ve bütçe içerisinde tamamlanmasını hedefliyoruz.

    Hizmetler
    • Proje Planlama
    • AutoCAD Çizimi (2D and 3D)
    • Üç boyutlu Görselleştirme (3ds Studio Max)
    • İç Mimarlık
    • Otel İç Mimari Tasarımı
    • Konut İç Mimari Tasarımı
    • Ofis İç Mimari Tasarımı
    • Yenileme Projeleri
    • Mobilya ve Ürün Tasarımı
    • Hepsini göster: 9 hizme
    Hizmet alanları
    • Ankara
    • Antalya
    • Türkiye
    • Güney Afrika
    Adres
    Bahçelievler Mah. 141 Sok. No:11/3
    07050 Antalya, Türkiye
    Türkiye
    +90-5422078753 www.kalyainterior.com

    Değerlendirmeler

    Ekrem. Ekrem.
    Evimizi baştan aşağı yenilemek ve daha ferah bir ortam yaratmak için Kalya İç Mimarlıktan Çiğdem hanımla iletişime geçtik. Kendileri benzersiz fikirleri ve ortaya çıkardıkları hoş tasarımlarıyla bizi tek kelimeyle büyüledi. Aynı zamanda projenin başlangıcından anahtar teslimine kadar son derece titiz bir çalışma ortaya koydular. Kendilerine göstermiş oldukları özverili çalışmadan dolayı teşekkür ederiz. Emeklerine sağlık.
    yaklaşık 2 yıl önce
    Proje tarihi: Ağustos 2019
    Düzenle
    Burak Şahin Burak Şahin
    Çiğdem hanımla çalışmaktan dolayı çok büyük keyif aldık.Kendisi işinde uzman bir profesyonel.
    2 yıldan fazla önce
    Düzenle
    mnvvrylv
    Ofisimize Feng Shui uygulaması yaptı. Bu kadar deneyimli ve pozitif enerjisi olan biriyle çalıştığım için çok memnun kaldım.
    2 yıldan fazla önce
    Proje tarihi: Ekim 2019
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