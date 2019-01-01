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Adalya İç Mimarlık
İç Mimarlar Antalya
Genel Bakış 5Projeler (5) 0Yeni Fikirler (0)
Değerlendirmeler (2)
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Projeler

Yeni proje
  • Premium'a geç
    • İstanbul Sinpaş Queen Bomonti , Adalya İç Mimarlık Adalya İç Mimarlık Oturma OdasıAksesuarlar & Dekorasyon Ahşap Gri
    İstanbul Sinpaş Queen Bomonti , Adalya İç Mimarlık Adalya İç Mimarlık Oturma OdasıAksesuarlar & Dekorasyon Ahşap Gri
    İstanbul Sinpaş Queen Bomonti , Adalya İç Mimarlık Adalya İç Mimarlık İç Dekorasyon Beton Yeşil
    +5
    İstanbul Sinpaş Queen Bomonti
    A.A. Yıldız Ofis Tasarım&Uygulama, Adalya İç Mimarlık Adalya İç Mimarlık Çalışma OdasıÇalışma Masaları
    A.A. Yıldız Ofis Tasarım&Uygulama, Adalya İç Mimarlık Adalya İç Mimarlık Çalışma OdasıAksesuarlar & Dekorasyon
    A.A. Yıldız Ofis Tasarım&Uygulama, Adalya İç Mimarlık Adalya İç Mimarlık Çalışma OdasıDolap & Raflar
    +2
    A.A. Yıldız Ofis Tasarım&Uygulama
    Diş Polikliniği, Adalya İç Mimarlık Adalya İç Mimarlık
    Diş Polikliniği, Adalya İç Mimarlık Adalya İç Mimarlık
    Diş Polikliniği, Adalya İç Mimarlık Adalya İç Mimarlık
    +6
    Diş Polikliniği
    Asutay Ailesi , Adalya İç Mimarlık Adalya İç Mimarlık Oturma OdasıTV Dolabı & Mobilyaları
    Asutay Ailesi , Adalya İç Mimarlık Adalya İç Mimarlık Oturma OdasıKanepe & Koltuklar
    Asutay Ailesi , Adalya İç Mimarlık Adalya İç Mimarlık Oturma OdasıKanepe & Koltuklar
    +2
    Asutay Ailesi
    Fahrettin Özün Villa, Adalya İç Mimarlık Adalya İç Mimarlık MutfakDolap & Raflar
    Fahrettin Özün Villa, Adalya İç Mimarlık Adalya İç Mimarlık MutfakDolap & Raflar
    Fahrettin Özün Villa, Adalya İç Mimarlık Adalya İç Mimarlık MutfakDolap & Raflar
    +4
    Fahrettin Özün Villa

    Adalya İç Mimarlık, müşterimize özel çözümler ile mekansal ihtiyaçlarına ve zevklerine göre özgün tasarım yaklaşımlarıyla yaşam alanlarını baştan aşağı yeniliyor. 

    Adalya İç Mimarlık, maksimumu yaratmak hedefiyle , kişi ya da kuruma odaklı tasarımlar sunarken ,3d görsel aşamaları hazırlanıp, sektörde yer alan yeni trend ürünler ile ve kişinin var olan ürünü ile , gündeme uyum sağlayan , kişinin isteklerine ve kullanım amacına olanak sağlayan tasarımlar üretmektedir.

    Hizmetler
    Proje Yönetimi – Tasarım ve Uygulama – Kontrolörlük – Tadilat – İç Tasarım Paketler
    Hizmet alanları
    • İç Mimari – Cephe Tasarımı – Mobilya Üretim Uygulama
    • Antalya
    Adres
    Şirinyalı Mah. İsmet Gökşen Cad. No:84/2
    07310 Antalya
    Türkiye
    +90-5338100680 info@suhedaoztan.com

    Değerlendirmeler

    serpil.bostan
    Müthiş dizayn ,modern mimarı ile memnun kaldım. Yatak odam ve salonumu yaptılar 
    1 yıldan fazla önce
    Proje tarihi: Haziran 2019
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    serpil.bostan
    Salon ve yatak odamı yaptırdım. Muhteşem dizayn, modern mimari ile çok memnun kaldım.
    1 yıldan fazla önce
    Proje tarihi: Haziran 2019
    Düzenle
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