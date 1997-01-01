현재 사용하시는 브라우저는 이전 버전입니다.

Ev dekorasyonuyla ilgili verdiğimiz hizmetten daha iyi faydalanmak için lütfen başka bir tarayıcıyı ücretsiz olarak indirin. İkonun üzerine tıklamanız yeterli!

Odalar
Profesyoneller
Dergi
Kendin Yap
Profesyonel ol
Özel
Oturumu kapat
Öztaş Yapı Dekorasyon – Gergi Tavan – Streç Tavan
İç Mimarlar İstanbul
Genel Bakış 1Projeler (1) 0Yeni Fikirler (0)
Değerlendirmeler (0)
edit edit in admin Değerlendirme iste Yeni proje
Değerlendirme iste Profili düzenle

Projeler

Yeni proje
  • Premium'a geç
    • GÖKYÜZÜ RESİMLİ GERGİ TAVAN MODELLERİ BEYOĞLU, Öztaş Yapı Dekorasyon - Gergi Tavan - Streç Tavan Öztaş Yapı Dekorasyon - Gergi Tavan - Streç Tavan Modern Duvar & Zemin
    GÖKYÜZÜ RESİMLİ GERGİ TAVAN MODELLERİ BEYOĞLU, Öztaş Yapı Dekorasyon - Gergi Tavan - Streç Tavan Öztaş Yapı Dekorasyon - Gergi Tavan - Streç Tavan Akdeniz Duvar & Zemin
    GÖKYÜZÜ RESİMLİ GERGİ TAVAN MODELLERİ BEYOĞLU, Öztaş Yapı Dekorasyon - Gergi Tavan - Streç Tavan Öztaş Yapı Dekorasyon - Gergi Tavan - Streç Tavan Klasik Duvar & Zemin
    +1
    GÖKYÜZÜ RESİMLİ GERGİ TAVAN MODELLERİ BEYOĞLU

    1997 yılında Manisa'da kurulan Öztaş Yapı Dekorasyon, 2003 yılında Sivas iline taşınarak hizmetini 2009 yılına kadar devam ettirmiştir. 2009 yılından bu yana İstanbulda hizmetine devam eden ÖZTAŞ yapı dekorasyon, özellikle gergi tavan uygulamalarında Türkiyenin öncü firmaları arasında yer almaktadır.

    Yeni nesil dekor malzemeleri olarak, evlerimize ve mekanlarımıza dekoratif şık bir görünüm kazandıran gergi tavan, çok çeşitli ürün seçenekleri ile sizleri hayal ötesine ulaştırıyor. Gergi tavan uygun fiyatları, zengin modelleri, farklı renk çeşitleri ile kısa montaj süresi ile satışa ve uygulamaya sunulmuştur.

    Hizmetler
    • gergi tavan
    • gergi tavan malzemesi
    • gergi tavan montajı
    • gergi tavan uygulama
    • gergi tavan modelleri
    Hizmet alanları
    • İç dekorasyon
    • iç mimari
    • tavan
    • İstanbul
    Adres
    Çırçır Mah. Atatürk Cad. Dönmez Sok. No:57/A Eyüp
    34000 İstanbul
    Türkiye
    +90-2126260058 www.gergintavan.com
      Add SEO element