ACAR AYDINLATMA SAN VE DIŞ TİC LTD ŞTİ

APLIQA markamızla 20 yılı aşkın süredir iç mekanlarınızı daha anlamlı kılabilmek adına estetik ve zerafeti tüm ürünlerimizde ilke edinerek tasarlıyor ve sizlerin beğenisine sunuyoruz.Klasik , avangard ve modern bir çok aydınlatma ürünleriyle sizlere hizmet vermekten onur duyan APLIQA , her geçen gün artan yeni modelleriyle aydınlatma sektöründe modanın öncüsü olmuştur. Merkezi İstanbulda bulunan şirketimiz Türkiye’nin dört bir yanında 400 ü aşkın satış noktası ile her an heryerde ulaşılabilir olmaktadır.Estetiğin ışıkla buluşma noktası olan APLIQA , değerli müşterilerimizin güveni ve beğenisi ile kazandığı saygın çizgisini her geçen gün daha da sağlamlaştırmaktadır.APLIQA İLE AYDINLAN&AYDINLAT sloganıyla sizlerin sımsıcak yuvalarınıza şık dokunuşlarımızla zerafet katacağımızı vadediyoruz……