Nokta Duşakabin Hakkında

10 Mayıs 2011 tarihinde yayına başlayan noktadusakabin.com, Üretici ile Alıcıyı buluşturan bir web sitesi yaratmak üzere yola çıkan Fatih tiryaki tarafından kuruldu. Türkiye'de Duşakabin sektörünün gelişebilmesi için internet kullanıcılarına, güvenli ve keyifli bir alışveriş ortamı sunmak hedefiyle yola çıkan Nokta Duşakabin bugüne kadar binlerce satış işlemini sorunsuz bir şekilde gerçekleştirdi. Nokta duşakabin'de , Duşakabin, Duşteknesi, Küvet ,ve Jakuzi ürünlerinden; Özel ölçü ürünlere kadar toplam 8 kategoride Yüzlerce model ürün satışa sunulmaktadır. 2015 yılı Mart ayında e-ticaret sitesi noktadus.com web sitesini de bünyesine alan nokta dusakabin online sipariş alımına da başladı.