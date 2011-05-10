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Nokta Duşakabin
Banyo Aksesuarları Istanbul
Genel Bakış 7Projeler (7) 0Yeni Fikirler (0)
Değerlendirmeler (1)
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Projeler

Yeni proje
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    • Lüks Camlı Duşakabin ND106, Nokta Duşakabin Nokta Duşakabin BanyoKüvet & Duşlar Aluminyum/Çinko Gri
    Lüks Camlı Duşakabin ND106
    Siyah Profil Duşakabin, Nokta Duşakabin Nokta Duşakabin BanyoDekorasyon Aluminyum/Çinko Siyah
    Siyah Profil Duşakabin
    Teknesiz Mika Duşakabin ND413, Nokta Duşakabin Nokta Duşakabin BanyoDekorasyon Aluminyum/Çinko Gri
    Teknesiz Mika Duşakabin ND413, Nokta Duşakabin Nokta Duşakabin BanyoDekorasyon Aluminyum/Çinko Gri
    Teknesiz Mika Duşakabin ND413
    Teknesiz Gold Profil Duşakabin, Nokta Duşakabin Nokta Duşakabin BanyoKüvet & Duşlar Bakır/Bronz/Pirinç Altın Sarısı
    Teknesiz Gold Profil Duşakabin
    Lüks Camlı Duşakabin ND101, Nokta Duşakabin Nokta Duşakabin BanyoKüvet & Duşlar Aluminyum/Çinko Gri
    Lüks Camlı Duşakabin ND101
    TEKNESİZ OVAL CAM DUŞAKABİN ND110, Nokta Duşakabin Nokta Duşakabin BanyoKüvet & Duşlar Aluminyum/Çinko Gri
    TEKNESİZ OVAL CAM DUŞAKABİN ND110
    Hepsini göster: 7 proje

    Nokta Duşakabin  Hakkında

    10 Mayıs 2011 tarihinde yayına başlayan noktadusakabin.com, Üretici ile Alıcıyı buluşturan bir  web sitesi yaratmak üzere yola çıkan Fatih tiryaki tarafından kuruldu. Türkiye'de Duşakabin sektörünün gelişebilmesi için internet kullanıcılarına, güvenli ve keyifli bir alışveriş ortamı sunmak hedefiyle yola çıkan Nokta Duşakabin bugüne kadar binlerce satış işlemini sorunsuz bir şekilde gerçekleştirdi. Nokta duşakabin'de , Duşakabin, Duşteknesi, Küvet ,ve Jakuzi ürünlerinden; Özel ölçü ürünlere kadar toplam 8 kategoride Yüzlerce model ürün satışa sunulmaktadır. 2015 yılı Mart ayında e-ticaret sitesi noktadus.com web sitesini de bünyesine alan nokta dusakabin  online sipariş alımına da başladı.

    Hizmetler
    • Nokta duşakabin'de
    • Duşakabin
    • Duşteknesi
    • Küvet
    • ve Jakuzi ürünlerinden; Özel ölçü ürünlere kadar toplam 8 kategoride Yüzlerce model ürün satışa sunulmaktadır.
    Hizmet alanları
    • istanbul
    • izmir ve ankara ilinde satış ve montaj hizmeti verilmektedir. diğer illere ürünlerimiz kargo ile gönderisi yapılmaktadır.
    Adres
    Kocatepe Mh.50.yıl cd 36sk.No:20 Bayrampaşa / İstanbul
    34402 Istanbul
    Türkiye
    +90-2125049147 www.noktadusakabin.com

    Değerlendirmeler

    HASAN BAŞTAŞ
    yaklaşık 2 yıl önce
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