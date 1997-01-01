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Işık Plastik
Ön & Dış Cepheler Kocaeli
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    • Plastik Tabaklar , Işık Plastik Işık Plastik Ev İçiKüçük Aletler Plastik Şeffaf
    Plastik Tabaklar

    Üretime başladığı 1997 yılından bu yana, Işık Plastik extrüde plastik levha üretiminde benzersiz know-how ve tecrübesiyle beraber, hizmet verdiği açık hava reklamcılığı, teşhir, inşaat, seracılık, aydınlatma, beyaz eşya, güvenlik, otomotiv, mobilya gibi birçok sektörde haklı bir ün kazanmıştır.

    Hizmetler
    • plastik
    • levhalar
    • akrilik levha
    • plastic
    Hizmet alanları
    Plastic ve Kocaeli
    Adres
    Mustafa Paşa Mah. Gebze Organize Sanayi Bölgesi İhsan Dede Cad. No: 101 Gebze – Kocaeli 41480, Turkey
    41480 Kocaeli
    Türkiye
    +90-26275122 www.isikplastik.com/anasayfa
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