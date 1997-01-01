Üretime başladığı 1997 yılından bu yana, Işık Plastik extrüde plastik levha üretiminde benzersiz know-how ve tecrübesiyle beraber, hizmet verdiği açık hava reklamcılığı, teşhir, inşaat, seracılık, aydınlatma, beyaz eşya, güvenlik, otomotiv, mobilya gibi birçok sektörde haklı bir ün kazanmıştır.
- Hizmetler
- plastik
- levhalar
- akrilik levha
- plastic
- Hizmet alanları
- Plastic ve Kocaeli
- Adres
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Mustafa Paşa Mah. Gebze Organize Sanayi Bölgesi İhsan Dede Cad. No: 101 Gebze – Kocaeli 41480, Turkey
41480 Kocaeli
Türkiye
+90-26275122 www.isikplastik.com/anasayfa