Üretime başladığı 1997 yılından bu yana, Işık Plastik extrüde plastik levha üretiminde benzersiz know-how ve tecrübesiyle beraber, hizmet verdiği açık hava reklamcılığı, teşhir, inşaat, seracılık, aydınlatma, beyaz eşya, güvenlik, otomotiv, mobilya gibi birçok sektörde haklı bir ün kazanmıştır.