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Yıldırım Dekor Gergi Tavan Sistemleri
Dekoratörler İstanbul, Türkiye
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    • 2010 yılından buyana hizmet vermekte olan firmamız, gergi tavan zamanında ve kaliteli iş teslimini kendine ilke edinerek hızla büyümüş ve tüm imalatlarını kendi bünyesi altına toplamıştır. Birçok şehirde bayileriyle beraber ortak projelere imza atarak kurumsal firmaların tercihini kazanmıştır.

    Yıldırım Dekor, İstanbul gergi tavan sektöründe işi ile ilgili gerekli tüm fizibilite çalışmalarını tamamlamış ve alt yapısını tamamı ile bu işe uygun hale getirmiştir. Geçen zaman zarfında müşterilerinin, tedarikçilerinin ve çalışanlarının da güvenini kazanarak sektöründe saygıdeğer bir yer edinmiştir. Geçen sekiz yıl içerisinde yurt içinde ve yurt dışında yüzlerce projeye başarı ile imzasını atmıştır. Şirketimiz Avrupa'dan ithal ettiği yüksek kalitedeki pvc membranı bayilerinden gelen projeye göre şekilendirilmesi ve uygulamaya hazır hale getirilmesi işlemini kendi bünyesinde gerçekleştirmektedir. Elif Dekor gergi tavan sektörünün en iyisi olmak için sürekli olarak kendini yenileyerek çalışmalarına aralıksız devam etmektedir. Yıldırım Dekor olarak, bizi tercih eden tüm müşterilerimizin taleplerine cevap vermeye çalışarak,ihtiyaçlarını bugün, yarın ve gelecekte de karşılamayı taahhüt etmekteyiz.

    Hizmetler
    gergi tavan, germe tavan, ve barisol
    Hizmet alanları
    • gergi tavan hizmetleri
    • istanbul
    • İstanbul, Türkiye
    Adres
    istanbul
    34000 İstanbul, Türkiye
    Türkiye
    +90-2165261756 www.gergitavan3d.com
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