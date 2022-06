Duyar Kapı

1970 yılından beri faaliyet göstermekte olup,kalitede,müşteri odaklı çalışan ve müşterisine her zaman memnuniyet sunan bir firma olmaya özen göstermektedir. Mobilya sektöründe dayanıklı, görsel güzelliği yüksek,kullanıldığı her alanda fotojenisi olan ürünler üretmektedir. Bize Güvenebilirsiniz; Beraber iş yapmanın en önemli unsurunun karşılıklı güven olduğuna inanıyoruz. Yenilikçiyiz;Görev aldığımız projelerin yapısına uygun olarak yeni yaklaşımlar,yeni çözümler üretiriz.Gerçekleştirdiğimiz her proje bizim için ayrı bir heyecan ve değerdir. Size vereceğimiz referans müşterilerimize vermiş olduğumuz özenin teminatıdır.