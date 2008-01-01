ATLANTİS MOBİLYA TASARIM LTD. ŞTİ.

2008 yılında İçmimar Ayşe Özyılmaz Türk'ün öncülüğünde kurulan Atlantis firması klasik mobilya mantığının dışına çıkarak yuva hissi uyandıran kişiye özel mekanlar tasarlıyor. Atlantis firmasının İstanbul Modoko'daki mağazasını ziyaret ederek ürünlerimizden ve projelerimizden örnekler görebilirsiniz.
- Hizmetler
- Villa Ev Otel Kişiye Özel Mekan ve Mobilya Tasarımı
- Hizmet alanları
- Türkiye Avrupa Ortadoğu
- Adres
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Modoko sitesi 3. sk. No:141 Ümraniye
34000 İstanbul
Türkiye
+90-2165262124 www.atolyematlantis.com