현재 사용하시는 브라우저는 이전 버전입니다.

Ev dekorasyonuyla ilgili verdiğimiz hizmetten daha iyi faydalanmak için lütfen başka bir tarayıcıyı ücretsiz olarak indirin. İkonun üzerine tıklamanız yeterli!

Odalar
Profesyoneller
Dergi
Kendin Yap
Profesyonel ol
Özel
Oturumu kapat
ATLANTİS MOBİLYA TASARIM LTD. ŞTİ.
İç Mimarlar İstanbul
Genel Bakış 0Projeler (0) 0Yeni Fikirler (0)
Değerlendirmeler (5)
edit edit in admin Değerlendirme iste Yeni proje
Değerlendirme iste Profili düzenle
Yeni proje
  • Premium'a geç

    • 2008 yılında İçmimar Ayşe Özyılmaz Türk'ün öncülüğünde kurulan Atlantis firması klasik mobilya mantığının dışına çıkarak yuva hissi uyandıran kişiye özel mekanlar tasarlıyor. Atlantis firmasının İstanbul Modoko'daki mağazasını ziyaret ederek ürünlerimizden ve projelerimizden örnekler görebilirsiniz.

    Hizmetler
    Villa Ev Otel Kişiye Özel Mekan ve Mobilya Tasarımı
    Hizmet alanları
    Türkiye Avrupa Ortadoğu
    Adres
    Modoko sitesi 3. sk. No:141 Ümraniye
    34000 İstanbul
    Türkiye
    +90-2165262124 www.atolyematlantis.com

    Değerlendirmeler

    Selahaddin Coşkun
    2 yıldan fazla önce
    azizconn Kamuloglu
    En syk guzel mazadyr her kese terciye ederim
    neredeyse 6 yıl önce
    Selahaddin Coşkun
    2 yıldan fazla önce
    Tüm 5 değerlendirmelerini göster
      Add SEO element