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Bakan Tekstil
Tekstil & Kaplamalar Bolu
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    • Dekoratif Kırlent Setleri, Bakan Tekstil Bakan Tekstil Ev İçiTekstil Ürünleri
    Dekoratif Kırlent Setleri, Bakan Tekstil Bakan Tekstil Ev İçiTekstil Ürünleri
    Dekoratif Kırlent Setleri, Bakan Tekstil Bakan Tekstil Ev İçiAksesuarlar & Dekorasyon
    Dekoratif Kırlent Setleri

    Firma Bilgileri

    Bakan Tekstil, 2014 yılında, Bolu ilinde kurulmuştur. Firmanın tescilli markası olan Iris Home adı altında yastık, kırlent, masa örtüsü, perde, mutfak önlüğü gibi ev tekstili ürünleri üretmekte ve, ürün yelpazesini sürekli genişletmektedir. 

    Tasarım Aşaması 

    Evlerinize, iş yerlerinize ve tüm yaşam alanlarınıza yeni bir soluk getirecek rengarenk ürünlerin ölçüsü, yumuşaklığı, sizlere konfor ve şıklık getirecek nitelikte hazırlanmıştır. Bunların yanı sıra, firma logonuzu, sloganızı ya da resimlerinizi, yazılarınızı bize gönderebilir, ürünlerimiz üzerine özgün tasarımlarla işleterek müşterilerinize, sevdiklerinize ya da kendinize çok şık ve eşsiz tasarımlı ürünler olarak temin edebilirsiniz. 

    Üretim Aşaması 

    Bakan Tekstil, sizlere sunduğu tüm ürünleri, kaliteden ödün vermemek adına kendi üretim parkında üretmektedir. Bu sayede özel tasarımlarla ve istenilen her miktarda üretim yapabilmektedir. Kullandığı tüm üretim araçlarını da sektörün en önde gelen markalarından seçerek ve her bir ürünü özenle işleyerek sizlere yüksek kalitede ürünler sunmayı ilke edinmiştir. Tekstil sektöründe ülkemizin adını tüm dünyada sıklıkla anılmasını sağlayan yerli üreticilerimizle işbirliği yaparak, tüm kumaş, silikon, iplik vb. malzemeleri yerli ürünlerden seçmektedir. 

    İnsan ve Canlı Yaşamına Karşı Sorumluluğumuz 

    Bakan Tekstil, insan sağlığına, hayvanlara ve doğaya karşı olan sorumluluğunu da asla unutmamaktadır: Tüm üretim malzemelerini (kumaş, silikon, tekstil boyaları vb), uluslararası bir sertifikasyon sistemi olan OEKO-TEX® Standard 100 sertifikası sahibi malzemelerden seçerek sizlerin, hayvanların ve doğadaki tüm canlıların sağlığına özen göstermektedir. 

    Satış Noktaları 

    Iris Home ürünleri, Türkiye’nin önde gelen mağaza zincirlerinde, Türkiye ve Avrupa'nın hemen hemen tüm e-ticaret platformlarında satılmaktadır.

    Hizmetler
    Ev ve bahçe tekstili üretim hizmetleri
    Hizmet alanları
    • Ev tekstili üretimi
    • özel tasarım tekstil ürünleri
    • tekstil baskıcılığı
    • talep edilen her miktarda üretim
    • BOLU
    Adres
    İzzet Baysal Sanayi Sitesi, No:5/19
    14030 Bolu
    Türkiye
    +90-3742438808 www.bakantekstil.com.tr
    Yasal mülkiyet

    Iris Home, Bakan Tekstil'in tescilli markasıdır.

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