Evmambo.com, ev dekorasyon alanında online satış yapan bir e-ticaret portalıdır. Mobilya, ev tekstili, mutfak gereçleri, aydınlatma, halı, ev aksesuarları, elektrikli ev aletleri, duvar dekorasyonu, banyo ürünleri gibi bir çok kategoride 550.000 üzerinde ürünü, ev/ofis dekorasyonu yapan müşterilerinin beğenisine sunar.
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Seyitömer mah. Vezir cad. No:39/C Şehremini Fatih İSTANBUL
34104 İstanbul
Türkiye
+90-8502770777 www.evmambo.com