Evmambo.com, ev dekorasyon alanında online satış yapan bir e-ticaret portalıdır. Mobilya, ev tekstili, mutfak gereçleri, aydınlatma, halı, ev aksesuarları, elektrikli ev aletleri, duvar dekorasyonu, banyo ürünleri gibi bir çok kategoride 550.000 üzerinde ürünü, ev/ofis dekorasyonu yapan müşterilerinin beğenisine sunar.