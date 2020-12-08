Odaksan Mühendislik A.Ş.

2011 yılında ODAKSAN MÜHENDİSLİK olarak faaliyete başlamıştır. Firmamız Streç paketleme robotları üretimi yaparak Tekstil, gıda, kimya, sektörlerindeki seçkin müşterilerine hizmet vermektedir.
Üretimini gerçekleştirdiği FOCUS 285 Streç robotu ve size özel çözümleri ile Odaksan Mühendislik “Paketlemede çözüm Ortağınız” olma noktasında önemli adımlar atmaktadır.
Firmamız genç ve dinamik kadrosuyla, teknolojik gelişmelere açık, piyasa ihtiyaçlarına cevap verebilecek son teknolojisiyle ve kalite belgeleriyle hizmet vermektedir.
- Hizmetler
- streç sarma robotu
- palet streçleme robotları
- iplik aktarma robotu
- bobin birleme robotu
- Hizmet alanları
- Gaziantep
- Adres
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Sanayi Mahallesi 60021 Nolu Sokak No:7 Küsget/ Şehitkamil/GAZİANTEP
27500 Gaziantep
Türkiye
+90-3422180202 www.odaksan.com