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Odaksan Mühendislik A.Ş.
Mühendislik Büroları Gaziantep
Genel Bakış 5Projeler (5) 3Yeni Fikirler (3)
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Projeler

Yeni proje
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    • Streçleme Robotu - Palet streç sarma robotu, Odaksan Mühendislik A.Ş. Odaksan Mühendislik A.Ş. Akdeniz Çalışma Odası Aluminyum/Çinko Kırmızı
    Streçleme Robotu - Palet streç sarma robotu, Odaksan Mühendislik A.Ş. Odaksan Mühendislik A.Ş. Akdeniz Kış Bahçesi Granit Turkuaz
    Streçleme Robotu - Palet streç sarma robotu
    Çift Öngermeli Streç Makineleri - Odaksan Palet Streçleme Robotu, Odaksan Mühendislik A.Ş. Odaksan Mühendislik A.Ş. Ticari alanlar Demir/Çelik Kırmızı
    Çift Öngermeli Streç Makineleri - Odaksan Palet Streçleme Robotu, Odaksan Mühendislik A.Ş. Odaksan Mühendislik A.Ş. Asyatik Stadyumlar Metal Beyaz
    Çift Öngermeli Streç Makineleri - Odaksan Palet Streçleme Robotu, Odaksan Mühendislik A.Ş. Odaksan Mühendislik A.Ş. Ticari alanlar Bakır/Bronz/Pirinç Bej
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    Çift Öngermeli Streç Makineleri - Odaksan Palet Streçleme Robotu
    Pallet stretch wrapping machine Turkey, Odaksan Mühendislik A.Ş. Odaksan Mühendislik A.Ş. Ticari alanlar Arduvaz Mor
    Pallet stretch wrapping machine Turkey, Odaksan Mühendislik A.Ş. Odaksan Mühendislik A.Ş. Ticari alanlar Aluminyum/Çinko Bej
    Pallet stretch wrapping machine Turkey, Odaksan Mühendislik A.Ş. Odaksan Mühendislik A.Ş. Ticari alanlar Kuvars Turkuaz
    Pallet stretch wrapping machine Turkey
    Palet streç sarma makinesi odaksan, Odaksan Mühendislik A.Ş. Odaksan Mühendislik A.Ş. Ticari alanlar Gümüş/Altın Şeffaf
    Palet streç sarma makinesi odaksan, Odaksan Mühendislik A.Ş. Odaksan Mühendislik A.Ş. Ticari alanlar Bakır/Bronz/Pirinç Kahverengi
    Palet streç sarma makinesi odaksan, Odaksan Mühendislik A.Ş. Odaksan Mühendislik A.Ş. Ticari alanlar Bakır/Bronz/Pirinç Pembe
    Palet streç sarma makinesi odaksan
    palet streçleme makineleri, Odaksan Mühendislik A.Ş. Odaksan Mühendislik A.Ş. Şeffaf
    palet streçleme makineleri, Odaksan Mühendislik A.Ş. Odaksan Mühendislik A.Ş. Turuncu
    palet streçleme makineleri, Odaksan Mühendislik A.Ş. Odaksan Mühendislik A.Ş. Ticari alanlar Gümüş/Altın Turuncu
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    palet streçleme makineleri

    2011 yılında ODAKSAN MÜHENDİSLİK  olarak faaliyete başlamıştır.  Firmamız  Streç paketleme robotları üretimi yaparak Tekstil,  gıda, kimya, sektörlerindeki seçkin müşterilerine hizmet vermektedir.

    Üretimini gerçekleştirdiği FOCUS 285 Streç robotu ve size özel çözümleri ile Odaksan Mühendislik  “Paketlemede çözüm Ortağınız” olma noktasında önemli adımlar atmaktadır.

    Firmamız genç ve dinamik kadrosuyla, teknolojik gelişmelere açık, piyasa ihtiyaçlarına cevap verebilecek son teknolojisiyle ve kalite belgeleriyle hizmet vermektedir.

    Hizmetler
    • streç sarma robotu
    • palet streçleme robotları
    • iplik aktarma robotu
    • bobin birleme robotu
    Hizmet alanları
    Gaziantep
    Adres
    Sanayi Mahallesi 60021 Nolu Sokak No:7 Küsget/ Şehitkamil/GAZİANTEP
    27500 Gaziantep
    Türkiye
    +90-3422180202 www.odaksan.com
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