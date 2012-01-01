CASABA INTERIORS | Tasarım ve İç Mimarlık

Tasarım ve Konsept Ürünlerden Oluşan Bir Mağazası olan ' CASABA' Sadece Kişiye özel yaşam alanları tasarlamakta ve uygulamasını yapmaktadır. Her ürün Müşterilerimizin isteğine göre tasarlanır ve tarafımızdan imal edilir. Örneğin; İsterseniz Rahat Salaş bir koltuğun ( kumaşından,oturum süngerine, modelinden her türlü ölçü değişikliğine kadar 'size göre mobilya' yapıyoruz.

Türkiye'nin Heryerinde Proje ve uygulama Yapılmaktadır.

instagram.com/casaba_

Anahtar Teslim Proje, İnsaat | Kişiye Özel Mobilya ve Aksesuarlar Tasarlıyoruz. Lüx Modern Yaşam Alanları, Bizi Arayın +90 (545) 735 35 44 info@casaba.com.tr