CASABA INTERIORS | Tasarım ve İç Mimarlık
Tasarım ve Konsept Ürünlerden Oluşan Bir Mağazası olan ' CASABA' Sadece Kişiye özel yaşam alanları tasarlamakta ve uygulamasını yapmaktadır. Her ürün Müşterilerimizin isteğine göre tasarlanır ve tarafımızdan imal edilir. Örneğin; İsterseniz Rahat Salaş bir koltuğun ( kumaşından,oturum süngerine, modelinden her türlü ölçü değişikliğine kadar 'size göre mobilya' yapıyoruz.
Türkiye'nin Heryerinde Proje ve uygulama Yapılmaktadır.
instagram.com/casaba_
Anahtar Teslim Proje, İnsaat | Kişiye Özel Mobilya ve Aksesuarlar Tasarlıyoruz. Lüx Modern Yaşam Alanları, Bizi Arayın +90 (545) 735 35 44 info@casaba.com.tr
- Hizmetler
- Anahtar Teslim Dekorasyon. Proje | Kişiye Özel Mobilya
- Aksesuar
- Ürün Tasarımları ve İmalatı
- Adres
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Altınay Cad. Kopça Sokak No:103 SITELER – ALTINDAG
06320 Ankara
Türkiye
+90-5457353544 www.mobilyart.com