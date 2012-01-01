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CASABA
İç Mimarlar Ankara
Genel Bakış 4Projeler (4) 10Yeni Fikirler (10)
Değerlendirmeler (1)
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Projeler

Yeni proje
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    • FLORYA GH KONUTU | ISTANBUL, CASABA CASABA Oturma OdasıAksesuarlar & Dekorasyon
    FLORYA GH KONUTU | ISTANBUL, CASABA CASABA Oturma OdasıAksesuarlar & Dekorasyon
    FLORYA GH KONUTU | ISTANBUL, CASABA CASABA Oturma OdasıKanepe & Koltuklar
    +27
    FLORYA GH KONUTU | ISTANBUL
    YASAMKENT GM KONUTU | ANKARA, CASABA CASABA MutfakMasa & Oturma Grupları Ahşap Ahşap rengi
    YASAMKENT GM KONUTU | ANKARA, CASABA CASABA MutfakDolap & Raflar Taş Gri
    YASAMKENT GM KONUTU | ANKARA, CASABA CASABA MutfakDolap & Raflar Ahşap Bej
    +16
    YASAMKENT GM KONUTU | ANKARA
    BEBEK HOUSE | ISTANBUL, CASABA CASABA Yatak OdasıYataklar & Yatak Başları Metal Gri
    BEBEK HOUSE | ISTANBUL, CASABA CASABA Oturma OdasıAksesuarlar & Dekorasyon Ahşap Ahşap rengi
    BEBEK HOUSE | ISTANBUL, CASABA CASABA Oturma OdasıTabure & Sandalyeler Ahşap Ahşap rengi
    +6
    BEBEK HOUSE | ISTANBUL
    GARDEN HOUSE, CASABA CASABA İç Dekorasyon Ahşap Ahşap rengi
    GARDEN HOUSE, CASABA CASABA İç Dekorasyon Masif Ahşap Gri
    GARDEN HOUSE, CASABA CASABA İç Dekorasyon Mermer Ahşap rengi
    +1
    GARDEN HOUSE

     CASABA INTERIORS | Tasarım ve İç Mimarlık

    Tasarım ve Konsept Ürünlerden Oluşan Bir Mağazası olan ' CASABA' Sadece Kişiye özel yaşam alanları tasarlamakta ve uygulamasını yapmaktadır. Her ürün Müşterilerimizin isteğine göre tasarlanır ve tarafımızdan imal edilir. Örneğin; İsterseniz Rahat Salaş bir koltuğun ( kumaşından,oturum süngerine, modelinden her türlü ölçü değişikliğine kadar 'size göre mobilya' yapıyoruz.

    Türkiye'nin Heryerinde Proje ve uygulama Yapılmaktadır.

    instagram.com/casaba_

    Anahtar Teslim Proje, İnsaat | Kişiye Özel Mobilya ve Aksesuarlar Tasarlıyoruz. Lüx Modern Yaşam Alanları, Bizi Arayın +90 (545) 735 35 44 info@casaba.com.tr

    Hizmetler
    • Anahtar Teslim Dekorasyon. Proje | Kişiye Özel Mobilya
    • Aksesuar
    • Ürün Tasarımları ve İmalatı
    Adres
    Altınay Cad. Kopça Sokak No:103 SITELER – ALTINDAG
    06320 Ankara
    Türkiye
    +90-5457353544 www.mobilyart.com

    Değerlendirmeler

    Meltem Baskara
    Bu sitede övgüyle bahsedilmesi gereken bir tasarımcıyı görmüşken yazmadan edemedim :) Bebek'teki dairemi Loft bir tarzda Muhteşem bir şekilde tasarlayıp uygulamasını yapan ve isteklerimi hiç kırmayıp Ankara'dan defalarca çıkıp gelen Firma Sahibi Hasan Bey'e Çok Teşekkür ediyorum. Müşterileriyle Dost olan iyi insan yolun her daim açık olsun.
    4 yıldan fazla önce
    Proje tarihi: Temmuz 2016
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