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Özel Koltuk
Evinizin kusursuz ve dekorasyon trendlerine uygun mu olmasını istiyorsunuz? Bu yazımızda dekorasyonla ilgilenen ve yaşam alanlarını güzelleştirmek için çabalayan okurlarımıza profesyonel dekoratör ve mimarların sıklıkla uyguladığı…
Oturma grubu, oturma odası ve salonların kalbidir. Dolayısıyla oturma odalarımızın karakterini koltuk ve kanepelerimiz belirler. Ancak herkesin bildiği gibi oturma grupları öyle her sene değiştirilebilecek mobilyalar değil.
Hem renkli ve canlı dokusu, pozitif enerjisi, dikkat çekici estetiği, hem de tarz sahibi ve yenilikçi yapısıyla son yılların en öne çıkan mobilya stillerinin başında geliyor patchwork mobilyalar.