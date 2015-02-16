Teknik Metal Ferforje

1986 yılında demir doğrama atölyesi olarak faaliyete başlamış1997 yılında TEKNİK METAL Demir Doğrama San. Tic .Ltd. Şti olarak yenilenmiştir.Uzun yıllar hizmet etmenin deneyimi ile uzman personel kadromuzla özellikle mimarlık firmalarına hizmet vermekteyiz.Hizmet alanlarımız Ferforje, Paslanmaz,Demir doğrama,dekorasyon,çelik konstrüksiyon,lazer kesim,cnc kesim motifler özel imalat kapı kolları, özel imalat rozetler, özel tasarımlarımızla sizlere en güzel olanı sunmaya çalışmaktayız.Personelimiz çoğunlukla endüstri Meslek lisesi metal işleri bölümü mezunudur.Demir ve ferforje alanında aynı hizmeti veren bazı internet sitelerinde insanların kendini oldukça fazla övdüğünüGörmek mümkündür. Fakat işi aynasıdır kişinin lafa bakılmaz.Teknik metal: demir ve paslanmaz işlerinde sipariş üzerine çalışmaktadır.Hiç bir şey tesadüfler sonucu var olmamıştır, bir iş yapılacaksa önce onun nasıl yapılacağı, nasıl malzeme kullanılacağı, işin ne şekilde monte edileceği, işin yapıldığı yere uyumlu olması,sağlam ve uzun ömürlü olup olmayacağı düşünülmeden rast gele iş yapmak ve sadece para kazanmak bizim prensibimiz değildir. Nerede güzel bir iş yapılmış ise takdir ediyoruz. Nerede kötü bir iş yapılmış malzeme ziyan edilmişse üzülüyoruz. Ülkesini seven prensibi doğru, sağlam, temiz, iş yapan herkese teşekkür ederiz.Ülkemizin kaynaklarını boşa heba edenlere işi ehil olmayanlara yaptıranlara. Ve yine emeğe sanata saygı göstermeyenlere, insanlarımızın tepki göstermesini temenni ediyoruz. Doğruluğu kendine prensip edinmiş olan ülkemiz insanlarına ve özellikle meslektaşlarımıza başarılar diliyor ve saygılar sevgiler sunuyoruz.