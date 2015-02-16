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Teknik Metal Ferforje
Demircilik İstanbul
Genel Bakış 2Projeler (2) 0Yeni Fikirler (0)
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Projeler

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    • FERFORJE LAZER KESİM BİNA KAPILARI, Teknik Metal Ferforje Teknik Metal Ferforje Modern Pencere & Kapılar
    FERFORJE LAZER KESİM BİNA KAPILARI, Teknik Metal Ferforje Teknik Metal Ferforje Modern Pencere & Kapılar
    FERFORJE LAZER KESİM BİNA KAPILARI, Teknik Metal Ferforje Teknik Metal Ferforje Modern Pencere & Kapılar
    +14
    FERFORJE LAZER KESİM BİNA KAPILARI
    Ferforje Bahçe Kapıları, Teknik Metal Ferforje Teknik Metal Ferforje Modern Bahçe
    Ferforje Bahçe Kapıları, Teknik Metal Ferforje Teknik Metal Ferforje Modern Bahçe
    Ferforje Bahçe Kapıları, Teknik Metal Ferforje Teknik Metal Ferforje Modern Bahçe
    +19
    Ferforje Bahçe Kapıları

    1986 yılında demir doğrama atölyesi olarak faaliyete başlamış1997 yılında TEKNİK METAL Demir Doğrama San. Tic .Ltd. Şti olarak yenilenmiştir.Uzun yıllar hizmet etmenin deneyimi ile uzman personel kadromuzla özellikle mimarlık firmalarına hizmet vermekteyiz.Hizmet alanlarımız Ferforje, Paslanmaz,Demir doğrama,dekorasyon,çelik konstrüksiyon,lazer kesim,cnc kesim motifler özel imalat kapı kolları, özel imalat rozetler, özel tasarımlarımızla sizlere en güzel olanı sunmaya çalışmaktayız.Personelimiz çoğunlukla endüstri Meslek lisesi metal işleri bölümü mezunudur.Demir ve ferforje alanında aynı hizmeti veren bazı internet sitelerinde insanların kendini oldukça fazla övdüğünüGörmek mümkündür. Fakat işi aynasıdır kişinin lafa bakılmaz.Teknik metal: demir ve paslanmaz işlerinde sipariş üzerine çalışmaktadır.Hiç bir şey tesadüfler sonucu var olmamıştır, bir iş yapılacaksa önce onun nasıl yapılacağı, nasıl malzeme kullanılacağı, işin ne şekilde monte edileceği, işin yapıldığı yere uyumlu olması,sağlam ve uzun ömürlü olup olmayacağı düşünülmeden rast gele iş yapmak ve sadece para kazanmak bizim prensibimiz değildir. Nerede güzel bir iş yapılmış ise takdir ediyoruz. Nerede kötü bir iş yapılmış malzeme ziyan edilmişse üzülüyoruz. Ülkesini seven prensibi doğru, sağlam, temiz, iş yapan herkese teşekkür ederiz.Ülkemizin kaynaklarını boşa heba edenlere işi ehil olmayanlara yaptıranlara. Ve yine emeğe sanata saygı göstermeyenlere, insanlarımızın tepki göstermesini temenni ediyoruz. Doğruluğu kendine prensip edinmiş olan ülkemiz insanlarına ve özellikle meslektaşlarımıza başarılar diliyor ve saygılar sevgiler sunuyoruz.

    Hizmetler
    • Lazer kesim bahçe kapılar
    • Lazer kesim bina kapıları
    • lazer kesim korkuluk
    • lazer kesim merdiven korkuluğu
    Hizmet alanları
    • istanbul
    • Turkiye
    • Türkiye Cumhuriyeti
    • Türkiye ve Yurt dışı
    Adres
    Kazım Karabekir Mah.Erzurum Cd.Semazen Sk.No:7 ÜMRANİYE
    34000 İstanbul
    Türkiye
    +90-2166318696 www.ferforje.us
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