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CENKER OKTAV MİMARLIK
Mimarlar İstanbul
Genel Bakış 25Projeler (25) 0Yeni Fikirler (0)
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Projeler

Yeni proje
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    • İSTANBUL ATAŞEHİR'DE BİR MİMARLIK OFİSİ: CENKER OKTAV MİMARLIK, CENKER OKTAV MİMARLIK CENKER OKTAV MİMARLIK
    İSTANBUL ATAŞEHİR'DE BİR MİMARLIK OFİSİ: CENKER OKTAV MİMARLIK, CENKER OKTAV MİMARLIK CENKER OKTAV MİMARLIK
    İSTANBUL ATAŞEHİR'DE BİR MİMARLIK OFİSİ: CENKER OKTAV MİMARLIK, CENKER OKTAV MİMARLIK CENKER OKTAV MİMARLIK
    +13
    İSTANBUL ATAŞEHİR'DE BİR MİMARLIK OFİSİ: CENKER OKTAV MİMARLIK
    STANT MAĞAZA TASARIMLARI, CENKER OKTAV MİMARLIK CENKER OKTAV MİMARLIK
    STANT MAĞAZA TASARIMLARI, CENKER OKTAV MİMARLIK CENKER OKTAV MİMARLIK
    STANT MAĞAZA TASARIMLARI, CENKER OKTAV MİMARLIK CENKER OKTAV MİMARLIK
    +12
    STANT MAĞAZA TASARIMLARI
    OFİS TASARIMLARI, CENKER OKTAV MİMARLIK CENKER OKTAV MİMARLIK
    OFİS TASARIMLARI, CENKER OKTAV MİMARLIK CENKER OKTAV MİMARLIK
    OFİS TASARIMLARI, CENKER OKTAV MİMARLIK CENKER OKTAV MİMARLIK
    +12
    OFİS TASARIMLARI
    DIŞ MEKAN TASARIMLARI, CENKER OKTAV MİMARLIK CENKER OKTAV MİMARLIK
    DIŞ MEKAN TASARIMLARI, CENKER OKTAV MİMARLIK CENKER OKTAV MİMARLIK
    DIŞ MEKAN TASARIMLARI, CENKER OKTAV MİMARLIK CENKER OKTAV MİMARLIK
    +27
    DIŞ MEKAN TASARIMLARI
    İÇ MEKAN TASARIMLARI, CENKER OKTAV MİMARLIK CENKER OKTAV MİMARLIK
    İÇ MEKAN TASARIMLARI, CENKER OKTAV MİMARLIK CENKER OKTAV MİMARLIK
    İÇ MEKAN TASARIMLARI, CENKER OKTAV MİMARLIK CENKER OKTAV MİMARLIK
    +27
    İÇ MEKAN TASARIMLARI
    APARTMAN TASARIMLARI, CENKER OKTAV MİMARLIK CENKER OKTAV MİMARLIK
    APARTMAN TASARIMLARI, CENKER OKTAV MİMARLIK CENKER OKTAV MİMARLIK
    APARTMAN TASARIMLARI, CENKER OKTAV MİMARLIK CENKER OKTAV MİMARLIK
    +36
    APARTMAN TASARIMLARI
    Hepsini göster: 25 proje

    MİMARİ PROJE TASARIMI VE UYGULAMA

     İÇ VE DIŞ MEKAN 3D MİMARİ TASARIM MODELLEME VE ANİMASYON

     AVAN PROJE, UYGULAMA PROJESİ, İMALAT DETAYLARI ÇİZİMLERİ VE MİMARİ PROJE SUNUMLARI

    tarafımızca gerçekleştirilir. 

    Müşterinin talep ve ihtiyaçları doğrultusunda yapılan tasarımlar, uygulamadaki her noktanın çözümlenmesi ile birlikte arzu edilir yaşam alanlarının ortaya çıkarılması ile sonuçlanır. 

    Hizmetler
    • MİMARLIK
    • İÇ MİMARLIK
    • 3D TASARIM
    • UYGULAMA
    • DANIŞMANLIK
    Hizmet alanları
    • Villa
    • Toplu Konut
    • Apartman
    • Salon
    • Mutfak
    • Yatak Odası
    • Çocuk Odası
    • Banyo
    • Kafe Restaurant
    • Ofis
    • Stant
    • Mağaza
    • Otel
    • Eğitim Binaları
    • Hepsini göster: 14 hizmet alanı
    Adres
    Ataşehir
    34798 İstanbul
    Türkiye
    +90-5367138700 www.mimarcenkeroktav.com
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