CENKER OKTAV MİMARLIK

İstanbul'da bir firmadan ayrıntılı mimarlık hizmetleri

Ev, ticari bir işletme, restoran, okul, hastane ya da apartman… Herhangi bir yapının sıfırdan inşası oldukça zahmetli, zorlu, uzun ve pahalı bir süreci beraberinde getirir pek tabii ki.

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