CENKER OKTAV MİMARLIK

MİMARİ PROJE TASARIMI VE UYGULAMA
İÇ VE DIŞ MEKAN 3D MİMARİ TASARIM MODELLEME VE ANİMASYON
AVAN PROJE, UYGULAMA PROJESİ, İMALAT DETAYLARI ÇİZİMLERİ VE MİMARİ PROJE SUNUMLARI
tarafımızca gerçekleştirilir.
Müşterinin talep ve ihtiyaçları doğrultusunda yapılan tasarımlar, uygulamadaki her noktanın çözümlenmesi ile birlikte arzu edilir yaşam alanlarının ortaya çıkarılması ile sonuçlanır.
- Hizmetler
- MİMARLIK
- İÇ MİMARLIK
- 3D TASARIM
- UYGULAMA
- DANIŞMANLIK
- Hizmet alanları
- Villa
- Toplu Konut
- Apartman
- Salon
- Mutfak
- Yatak Odası
- Çocuk Odası
- Banyo
- Kafe Restaurant
- Ofis
- Stant
- Mağaza
- Otel
- Eğitim Binaları
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- Adres
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Ataşehir
34798 İstanbul
Türkiye
+90-5367138700 www.mimarcenkeroktav.com