Tekdez – Su deposu temizliği

Tekdez, günümüzün en iyi su deposu temizliği yapan firmaları arasında yer almaktadır. Depoların en az 6 ayda bir temizlenmesi önerilir. Kirli su kullanımı, dünyada en çok ölümlere sebebiyet veren

durumlardan bir tanesidir. Ki Dünya sağlık örgütü raporlarına göre bu durum, sigara, alkol gibi alışkanlıklardan sonra altıncı sırada yer almaktadır. Su deposu temizliği ile birlikte suyun daha kaliteli bir şekilde kullanılması sağlanır. Doğal olarak su ile bulaşabilen hastalıklara karşı da mücadele edilmiş olunur.