현재 사용하시는 브라우저는 이전 버전입니다.

Ev dekorasyonuyla ilgili verdiğimiz hizmetten daha iyi faydalanmak için lütfen başka bir tarayıcıyı ücretsiz olarak indirin. İkonun üzerine tıklamanız yeterli!

Odalar
Profesyoneller
Dergi
Kendin Yap
Profesyonel ol
Özel
Oturumu kapat
FUL YAPI
Tasarımcılar Pendik/İstanbul
Genel Bakış 0Projeler (0) 0Yeni Fikirler (0)
Değerlendirmeler (3)
edit edit in admin Değerlendirme iste Yeni proje
Değerlendirme iste Profili düzenle
Yeni proje
  • Premium'a geç

    • Ful Yapı  İstanbul'un Pendik ilçesinde oluşan Fulcam Oto. San. Tic. Ltd. Şti. ve Fulmakina San. Tic. Ltd. Şti.'nin kurmuş olduğu inşaat sektöründe temelden çatıya ihtiyaç duyulan tüm yapı malzemeleri talebini karşılayabilmek adına kurulmuş bir şirkettir.

    Misyonumuz:  Firmamız kuruluşundan bu yana yapı malzemeleri tedarikçisi olarak, deneyimli kadrosuyla farklı ve makul çözümler geliştirebilme konseptine sahiptir. Ful Yapı Market çağın getirmiş olduğu yenilikleri en hızlı şekilde uygulamaya koyabilen, müşterilerine en iyi, en kaliteli hizmeti sağlamayı ilke edinmiş çözüm ortağınızdır. 

    Vizyonumuz: Müşterilerimizden gelen tüm olumlu, olumsuz eleştirileri ve talepleri değerlendirmek sektörel başarımızın anahtarıdır. Sektörümüzde "Yok" kelimesi hafızalardan kaldırmak ve talebi en iyi şekilde tedarik etmek temel amacımızdır. 

    Hedefimiz : Ful Yapı Market olarak üç hedef üzerinde yol almaktayız:  Kaliteli Hizmet Müşteri Memnuniyeti Sektörümüzde Tek Hedef Olmak "1988'den beri birikimlerimizden yararlanan tüm sektörel çözüm ortaklarımıza ve müşterilerimize markamıza duydukları güvenden dolayı teşekkür ederiz"

    Hizmet alanları
    • İÇ MİMARİ TASARIM TADİLAT DEKORASYON
    • PENDİK/İSTANBUL
    Adres
    DUMLUPINAR MAHALLESİ GÖZDAĞI CADDESİ NO:4/2
    34896 Pendik/İstanbul
    Türkiye
    +90-4441334 www.fulyapimarket.com.tr

    Değerlendirmeler

    Eda ÖZGÜR
    Çok kısa sürede sorunlarımızı hallettiler teşekkür ederiz. Tavsiye ederim.
    yaklaşık 1 yıl önce
    Deniz Turkoglu
    neredeyse 6 yıl önce
    ERKAN SÖNMEZ
    Zengin cesit
    3 yıldan fazla önce
    Tüm 3 değerlendirmelerini göster
      Add SEO element