Marca Dekor olarak güzel tasarımlı, kaliteli, kullanışlı mobilya ve ev aksesuarını düşük fiyatlarla sunarak, evlerde ihtiyaç duyulan her şeyi tek bir çatı altında imal ediyoruz. Size özel dolap sistemleri ve aksesuar üretimi Marca Dekor bünyesinde. Hayal etmeniz yeterli...
- Hizmetler
- Ahşap Mutfak Tasarım ve uygulama / Ahşap Tezgah / Ofis Mobilya tasarım ve üretim
- Hizmet alanları
- İstanbul ve Bandirma
- Adres
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Tarlabaşı Bulvarı no. 117 / 1
34320 İstanbul
Türkiye
+90-5336565781 marcadekor.com