Pisimisi Tasarım Atölyesi

Ömür boyunca en çok duyduğumuz ama duymaktan, yazmaktan ve görmekten asla bıkmayacağınız ve siz yaşadıkça sizin olacak bir sözcük; 'İSMİMİZ'.

Dünyaya yeni gelmiş bir ufaklık yada bir yetişkin… Kim için olursa olsun bir insana verilebilecek en kişisel ve en kalıcı armağanları Pisi Misi sizin için tasarlıyor. Kişiye özel renkte ve boyutta tasarlanan isimler,harfler ve tüm dekorlar Pisi Misi'nin atölyesinden çıkıp gittikleri yerlere farklı bir dokunuş ve mutluluk götürmek üzere yola çıkıyor...

Orijinalliği ve kaliteyi esas alıyoruz. Bu yüzden ürünlerimizin tasarımları ve üretimi PİSİMİSİ imzası taşıyor. Bebek ve çocuk odaları için farklı, değişik modellerin yanı sıra her kesim ve her yaşa hitap eden tablo, foreks tablo, ayna çeşitleri, maketler ve kitap ayraçlarımız ile 300 ü aşkın ürün çeşidimiz bulunuyor.

Tamamen sağlığa zararsız su bazlı boya ve solvent içermeyen vernik kullanıyoruz. Su bazlı boyalar akrilik yapılarıyla bünyelerinde yoğunlukla su bulunduran ve kururken de bünyelerindeki suyu vererek kuruyan sağlığa zarar vermeyen ürünlerdir. Bu nedenle sentetik bazlı boyalardan kuruma özellikleri ile de ayrılırlar. Su bazlı boyalar sentetik bazlı boyalara göre daha uzun ömürlere sahiptirler.Boya ve verniklerimizi kaliteli markaların ürünlerinden seçiyoruz.

Tamamen el boyaması ya da kağıt sticker kaplama ile ürünlerimize büyük bir titizlikle el yapımı olarak şekil veriyoruz. Figüre uygun kesim yapıldıktan sonra istenen modele göre ya elde boyama yapıyoruz, kurutuyoruz ve vernikliyoruz, ya da modele uygun olarak resimlendirilmiş kaliteli kağıt sticker ile kaplıyoruz ve varsa aparatlarını takıyoruz. Müşterimizin tercihini esas alarak 2 şekilde çalışıyoruz :

1 -Sitemizde yer alan ürünler arasından beğendiğiniz ürünler sitemizde belirtilen ölçü ve renk seçenekleri dışında özelliklere sahipse bizimle iletişime geçmenizi öneriyoruz.

2 -Sizin tasarladığınız bir görsel, resim, fotoğraf ya da internetten bulduğunuz bir resmi bize ilettiğiniz taktirde istediğiniz özelliklerde yapabiliyoruz ayrıntılar için bize danışabilirsiniz. Sizin düşünceleriniz ve bizim tecrübelerimizle orijinal ürünler doğabilir. Sayfamızda tüm ürünlerimiz yer almaktadır ve sürekli olarak yeni ürünler ile güncellenmektedir. Yeni siparişler mevcut ürünlerin farklı renklerdeyse aynı kategori altındaki benzer ürüne ilave fotoğraf eklenir, eğer tamamen yeni bir tasarımsa bağımsız olarak kendi kategorisi altında yeni ürün olarak eklenir.

İşimizi çok seviyoruz. Çünkü hergün yeni kişilerle tanışma, yeni tasarımlarla yeniden doğma imkanı sağlıyor.