Artist Hediyelik

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Günümüzde klasik stil öğelerden vazgeçmeyenlerin sayısı sanıldığından daha fazla. Modern ve çağdaş yapılaşmanın yanı sıra, günümüzde de geleneksek öğelerin karakteristik unsurlar kattığını söyleyebiliriz.
Büyük değişiklikler yapmadan evlerimizin havasını değiştirmenin en kolay yolu işi dekoratif aksesuarların sihirli değneğine bırakmak. Dekoratif objeler evlerimizi renklendirmek ve güzelleştirmek için bire bir.
Çalışma odalarında farklı ve göz alıcı bir ortam yaratmak çok zor değil. Ufak ve şık aksesuarlarla tüm odanın yapısını değiştirecek ayrıntılar yaratmak mümkün. Farklı ve dikkat çekici tasarıma sahip bir kitaplık, hareketli ya da s…