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Özkanoğlu İnşaat
Pencereler Ankara
Genel Bakış 3Projeler (3) 0Yeni Fikirler (0)
Değerlendirmeler (12)
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Projeler

Yeni proje
  • Premium'a geç
    • Akıncı Merkez Plaza ve Ofis İnşaatları, Özkanoğlu İnşaat Özkanoğlu İnşaat PVC pencereler Aluminyum/Çinko Gri
    Akıncı Merkez Plaza ve Ofis İnşaatları
    PAFLAGONYA EVLERİ, Özkanoğlu İnşaat Özkanoğlu İnşaat Pencere & KapılarPencereler Plastik Gri
    PAFLAGONYA EVLERİ, Özkanoğlu İnşaat Özkanoğlu İnşaat Pencere & KapılarPencereler Plastik Gri
    PAFLAGONYA EVLERİ, Özkanoğlu İnşaat Özkanoğlu İnşaat Pencere & KapılarPencereler Plastik Gri
    PAFLAGONYA EVLERİ
    OSA LIFE, Özkanoğlu İnşaat Özkanoğlu İnşaat Pencere & KapılarPencereler Plastik Gri
    OSA LIFE

    REHAU Pvc Pencere ve Kapı Sistemleri Üretici Bölge Bayii,

    Alüminyum Pencere, Kapı ve Silikon - Kompozit Cephe Kaplama Sistemleri,

    Otomatik Kapı Sistemleri, Ofis Bölme Sistemleri, Vitrin Doğramaları, Kış Bahçesi, Cam Balkon Sistemleri,

    AdoFloor LVT Lüks Parke Zemin Döşemesi

    Lüks Ahşap İç Oda Kapısı,

    İmalat, Montaj ve Taahhüt İşleri.

    Mimari Tasarımlar.

    Hizmetler
    • ​REHAU Pvc Pencere ve Kapı Sistemleri Üretici Bölge Bayii
    • Alüminyum Pencere
    • Kapı ve Silikon – Kompozit Cephe Kaplama Sistemleri
    • Otomatik Kapı Sistemleri
    • Ofis Bölme Sistemleri
    • Vitrin Doğramaları
    • Kış Bahçesi
    • Cam Balkon Sistemleri
    • AdoFloor LVT Lüks Parke Zemin Döşemesi Lüks Ahşap İç Oda Kapısı
    • İmalat
    • Montaj ve Taahhüt İşleri. Mimari Tasarımlar.
    • Hepsini göster: 11 hizme
    Hizmet alanları
    Ankara ve Çankırı
    Adres
    Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı Mah. Alacaatlı Cad. Anchor İş Merkezi No : 18 B / 2
    06810 Ankara
    Türkiye
    +90-4440884 www.ozkanoglu.com.tr

    Değerlendirmeler

    Nurşah Kandemir
    Hatasız ürün ve montaj süreci. Güler yüzlü ve dinamik ekip üyeleri ile çalışmaları ve ürün, hizmetlerinin arkasında olmaları memnuniyeti garanti ediyor teşekkürler.
    4 ay önce
    KADİR ŞAHİN
    Rehau’nun Türkiye’deki en iyi bayisidir. Teknik deneyim, imalat, servis ve fiyat konusunda son derece başarılı. Kendilerine her konudaki destekleri için teşekkür ederiz.
    4 ay önce
    Salih BİLGİÇ
    Özkanoğlu firması 30 yılı aşkın deneyim ve tecrübesiyle müşterilerine kaliteli ve zamanında ürün teslimi yapan bir firma. Profesyonel ekibi ile müşteri isteklerine de en doğru ve hızlı şekilde çözüm sunuyorlar. Teşekkürler Özkanoğlu.
    3 ay önce
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