Özkanoğlu İnşaat

REHAU Pvc Pencere ve Kapı Sistemleri Üretici Bölge Bayii,
Alüminyum Pencere, Kapı ve Silikon - Kompozit Cephe Kaplama Sistemleri,
Otomatik Kapı Sistemleri, Ofis Bölme Sistemleri, Vitrin Doğramaları, Kış Bahçesi, Cam Balkon Sistemleri,
AdoFloor LVT Lüks Parke Zemin Döşemesi
Lüks Ahşap İç Oda Kapısı,
İmalat, Montaj ve Taahhüt İşleri.
Mimari Tasarımlar.
- Hizmetler
- REHAU Pvc Pencere ve Kapı Sistemleri Üretici Bölge Bayii
- Alüminyum Pencere
- Kapı ve Silikon – Kompozit Cephe Kaplama Sistemleri
- Otomatik Kapı Sistemleri
- Ofis Bölme Sistemleri
- Vitrin Doğramaları
- Kış Bahçesi
- Cam Balkon Sistemleri
- AdoFloor LVT Lüks Parke Zemin Döşemesi Lüks Ahşap İç Oda Kapısı
- İmalat
- Montaj ve Taahhüt İşleri. Mimari Tasarımlar.
- Hepsini göster: 11 hizme
- Hizmet alanları
- Ankara ve Çankırı
- Adres
-
Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı Mah. Alacaatlı Cad. Anchor İş Merkezi No : 18 B / 2
06810 Ankara
Türkiye
+90-4440884 www.ozkanoglu.com.tr