CANDAŞ MİMARLIK

Firmamız; M. Şahin Candaş tarafından 1991 yılında önce CANDAS MİMARLIK adında şahıs firması olarak kuruldu.

KİLOMETRE TAŞLARI 1992 den itibaren kurumsallaşma amacıyla CANDAŞ YAPI TASARI SİSTEM VE MALZEMELERİ LTD STİ ne dönüşerek, o dönem yapı sektörüne yeni girmeye başlayan ASMA TAVAN SİSTEMLERİ, BÖLME DUVAR SİSTEMLERİ konularında tasarım, geliştirme ve yüklenim faaliyetleriyle sektörde kısa zamanda kalite ve fark yarattı. 1994 ten itibaren PVC ZEMİN KAPLAMALARI daha sonra LAMİNAT PARKE konularını hizmet gruplarına ekledi 1997 den itibaren DEMONTABLE BÖLME DUVAR SİSTEMLERİ konusunda tasarım, üretim, uygulama konularını ekledi 1999 yılında ilk ahşap atölyesini açarak dekorasyonlarını yaptığı konut ve işyeri mobilyalarının üretimini de bünyesine kattı. 2000 yılından itibaren komple dekorasyon işlerinden bir çoğunu kendi bünyesindeki üretim tesislerinde yapmaya ve BÜTÜNSEL MİMARLIK VE YAPI TAAHHÜT hizmetleri sunmaya devam etti. 2005 yılında Malatya’ da AKILLI VILLA KONSEPTLI 41 VILLA KONSEPT GELISTIRME, SANTIYE YÖNETIMI 2007 yılında Carrefour , Bim mağazalarında yenileme ve yeni mağaza yapımı çalışmaları yapıldı 2008 yılında FRANKFURT KITAP FUARI TÜRKIYE STANDI TASARIMI ve çok sayıda firmanın fuar stand tasarım, geliştirme ve uygulama yönetimi , 2009 yılında 1014 KONUT VE 5 YILDIZLI BODRUM RESORT THERMAL&SPA OTEL VE KONUT İNŞAATI PROJE MÜDÜRLÜĞÜ ,2009 yılında ERZURUM KERVANSARAY AVM PROJE MÜDÜRLÜĞÜ ,

2010 yılında Bauhaus şirketi mağazaların bakım-onarım işleri sözleşmesi yapılarak ülke çapındaki tüm mağazaları yenilendi. 2013-2017 yılllarında Shangri La THY Eğitim Salonu, Ford Otosan Kartal Fabrikası, Bosch Çerkezköy Fabrikası vd projelerinde mimari proje yönetimi ve taahhüt hizmetleri yapıldı. 2017 CANDAŞ YAPI MARKET online satış sitesi ile yapı malzemeleri satışına başlandıVe bu deneyimler sonrasında ; MİMARİ PROJE YÖNETİMİ,MİMARLIK HİZMETİ , YAPI İNŞAAT TAAHHÜTÜ, YAPI MALZEMELERİ SATIŞI, ARGE-geliştirme ,tasarım,uygulama üretim konularında sürekli gelişmeyi sağlayarak; BÜTÜNSEL YAPI ÇÖZÜMLERİ konseptini uygulamaya devam etmektedir.