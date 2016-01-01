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Akbrella Şemsiye San. ve Tic. A.Ş
Bahçe Ürünleri Esenyurt
Genel Bakış 5Projeler (5) 1Yeni Fikirler (1)
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Projeler

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    • Akbrella şemsiye, Akbrella Şemsiye San. ve Tic. A.Ş Akbrella Şemsiye San. ve Tic. A.Ş Ticari alanlar Aluminyum/Çinko Yeşil
    Akbrella şemsiye
    Yandan gövdeli şemsiyeler, Akbrella Şemsiye San. ve Tic. A.Ş Akbrella Şemsiye San. ve Tic. A.Ş BahçeMobilyalar
    Yandan gövdeli şemsiyeler, Akbrella Şemsiye San. ve Tic. A.Ş Akbrella Şemsiye San. ve Tic. A.Ş BahçeMobilyalar
    Yandan gövdeli şemsiyeler, Akbrella Şemsiye San. ve Tic. A.Ş Akbrella Şemsiye San. ve Tic. A.Ş Akdeniz Evler Bakır/Bronz/Pirinç Altın Sarısı
    Yandan gövdeli şemsiyeler
    İpli sistem manuel şemsiyeler, Akbrella Şemsiye San. ve Tic. A.Ş Akbrella Şemsiye San. ve Tic. A.Ş BahçeMobilyalar
    İpli sistem manuel şemsiyeler, Akbrella Şemsiye San. ve Tic. A.Ş Akbrella Şemsiye San. ve Tic. A.Ş İskandinav Şarap Mahzeni Mavi
    İpli sistem manuel şemsiyeler, Akbrella Şemsiye San. ve Tic. A.Ş Akbrella Şemsiye San. ve Tic. A.Ş Asyatik Pencere & Kapılar Bej
    İpli sistem manuel şemsiyeler
    Teleskopikal dişli sistem şemsiye modellerimiz, Akbrella Şemsiye San. ve Tic. A.Ş Akbrella Şemsiye San. ve Tic. A.Ş BahçeHavuz & Göletler
    Teleskopikal dişli sistem şemsiye modellerimiz
    Kelepçeli sistem teleskopilkal şemsiyeler, Akbrella Şemsiye San. ve Tic. A.Ş Akbrella Şemsiye San. ve Tic. A.Ş BahçeMobilyalar
    Kelepçeli sistem teleskopilkal şemsiyeler

     Akbrella Şemsiye San. A.Ş firmamız 2010 yılında güneş şemsiyesi modellerini kendi markası altında üreterek ticarete başlamış olup kalite ve hizmet anlayışı müşterileri tarafından taktir edilmesinden dolayı yoğun talep üzerine bahçe mobilyaları çeşitlerini de kendi markası altında toplamaya başlamış olup yoğun bir tempo ile devem etmektedir. İlerleyen zaman içerisinde satışlarını daha düzenli hale getirmek için akbrella.com.tr domain altında online satış sitesini faaliyete geçirmiş olup web sitesinde güneş bahçe şemsiyeleri, havuz şemsiyeleri, teleskopik cafe şemsiyeleri, alüminyum döküm masa ve sandalye metal dış mekan mobilyaları, ahşap iç mekan ve dış mekanda kullanılan restoran masa sandalye mobilyası, alüminyum ve pik döküm bahçe çeşmesi çeşitleri, rattan masa, sandalye, masa gurupları ve rattan oturma gurupları, aydınlatma üniteleri arasında yol aydınlatma direkleri, alüminyum döküm set üstü, asmalı ve duvar aplik çeşitleri gibi daha bir çok ürünün online satışı yapmaktadır.

     Akbrella özel projeye uygun ürün siparişlerini de almakta olup ürünler üzerinden, renk, baskı uygulamaları, farklı kumaş ve deri kombinasyonları gibi değişkenleri müşteri taleplerine uygun uygulamasını yapmaktadır.

    İHRACAT: Firmamız Avrupa, ülkeleri Almanya, Fransa, Avusturya, Belçika ve İngiltere ülkelerine oldukça yoğun ihracatımız bulunmaktadır, Doğu bloğu Türki Cumhuriyeti ülkelerinden de Tacikistan, Türkmenistan, Kazakistan ülkelerine ihracatımız bulunmaktadır. Arap ülkelerinden ise Arabistan, Kuveyt, Irak ve İsrail ülkelerine bahçe mobilyası ve bahçe şemsiyesi ürünlerimizden ihracatımız bulunmaktadır.

    Ürün talebinizde mail yolu ve telefon yoluyla satış ekibimize ulaşabilir fiyat teklifinde bulunabilirsiniz.

    Hizmetler
    Bahçe şemsiyesi Cafe şemsiyesi Havuz şemsiyesi ve plaj şemsiyesi imalatı. Ahşap bahçe
    Hizmet alanları
    • Bahçe Mobilyaları ve Bahçe Şemsiyeleri İmalatı
    • Esenyurt
    Adres
    Gökevler Mah. 563. sok.
    34522 Esenyurt
    Türkiye
    +90-2125464658 www.akbrella.com.tr
    Yasal mülkiyet

    Gökevler Mah. 563. Sk. No: 9/E Esenyurt İstanbul / TR

    Esenyurt Vd. 016 050 4128

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