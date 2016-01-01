Akbrella Şemsiye San. ve Tic. A.Ş

Akbrella Şemsiye San. A.Ş firmamız 2010 yılında güneş şemsiyesi modellerini kendi markası altında üreterek ticarete başlamış olup kalite ve hizmet anlayışı müşterileri tarafından taktir edilmesinden dolayı yoğun talep üzerine bahçe mobilyaları çeşitlerini de kendi markası altında toplamaya başlamış olup yoğun bir tempo ile devem etmektedir. İlerleyen zaman içerisinde satışlarını daha düzenli hale getirmek için akbrella.com.tr domain altında online satış sitesini faaliyete geçirmiş olup web sitesinde güneş bahçe şemsiyeleri, havuz şemsiyeleri, teleskopik cafe şemsiyeleri, alüminyum döküm masa ve sandalye metal dış mekan mobilyaları, ahşap iç mekan ve dış mekanda kullanılan restoran masa sandalye mobilyası, alüminyum ve pik döküm bahçe çeşmesi çeşitleri, rattan masa, sandalye, masa gurupları ve rattan oturma gurupları, aydınlatma üniteleri arasında yol aydınlatma direkleri, alüminyum döküm set üstü, asmalı ve duvar aplik çeşitleri gibi daha bir çok ürünün online satışı yapmaktadır.

Akbrella özel projeye uygun ürün siparişlerini de almakta olup ürünler üzerinden, renk, baskı uygulamaları, farklı kumaş ve deri kombinasyonları gibi değişkenleri müşteri taleplerine uygun uygulamasını yapmaktadır.

İHRACAT: Firmamız Avrupa, ülkeleri Almanya, Fransa, Avusturya, Belçika ve İngiltere ülkelerine oldukça yoğun ihracatımız bulunmaktadır, Doğu bloğu Türki Cumhuriyeti ülkelerinden de Tacikistan, Türkmenistan, Kazakistan ülkelerine ihracatımız bulunmaktadır. Arap ülkelerinden ise Arabistan, Kuveyt, Irak ve İsrail ülkelerine bahçe mobilyası ve bahçe şemsiyesi ürünlerimizden ihracatımız bulunmaktadır.

Ürün talebinizde mail yolu ve telefon yoluyla satış ekibimize ulaşabilir fiyat teklifinde bulunabilirsiniz.