ÇiçekveBahçe Bitki Tasarım Atölyesi

ÇiçekveBahçe’nin hikayesi…Gün geçtikte şehirlerin içinde doğadan ve doğaldan kopuyoruz. Amacımız, doğadan uzaklaştığımız bugünlerde, doğayı kendi hayatınızdan bir yorumla evinize, ofisinize ve sevdiklerinize taşıyabilmek. ÇiçekveBahçe hediyeye ve bitki tasarımına bakış açınızı değiştiriyor. Sukulent, kaktüs, orkide, bonzai ve diğer canlı bitkiler ile el yapımı minyatürleri birleştirerek, doğanın en güzel desenlerini sizinle buluşturuyor. ÇiçekveBahçe sevdiklerinize kalıcı, farklı, kişisel hediyeler verebilmeniz, ev/ofis dekorasyonunuza doğadan bir nefes getirebilmeniz için kuruldu.ÇiçekveBahçe’nin misyonu tamamen eşsiz tasarımlarla, insanları özel hissettirmek ve gülümsetebilmek. Bunu başarabildiği sürece de var olacak...