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ÇiçekveBahçe Bitki Tasarım Atölyesi
Online Mağazalar İstanbul
Genel Bakış 3Projeler (3) 0Yeni Fikirler (0)
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Projeler

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  • Premium'a geç
    • Uğur Böcekli Bahçe, ÇiçekveBahçe Bitki Tasarım Atölyesi ÇiçekveBahçe Bitki Tasarım Atölyesi BahçeBitki & Çiçekler
    Uğur Böcekli Bahçe
    Öpüşenler, ÇiçekveBahçe Bitki Tasarım Atölyesi ÇiçekveBahçe Bitki Tasarım Atölyesi BahçeBitki & Çiçekler
    Öpüşenler
    Aşk Yuvası, ÇiçekveBahçe Bitki Tasarım Atölyesi ÇiçekveBahçe Bitki Tasarım Atölyesi BahçeBitki & Çiçekler
    Aşk Yuvası

    ÇiçekveBahçe’nin hikayesi…Gün geçtikte şehirlerin içinde doğadan ve doğaldan kopuyoruz. Amacımız, doğadan uzaklaştığımız bugünlerde, doğayı kendi hayatınızdan bir yorumla evinize, ofisinize ve sevdiklerinize taşıyabilmek. ÇiçekveBahçe hediyeye ve bitki tasarımına bakış açınızı değiştiriyor. Sukulent, kaktüs, orkide, bonzai ve diğer canlı bitkiler ile el yapımı minyatürleri birleştirerek, doğanın en güzel desenlerini sizinle buluşturuyor. ÇiçekveBahçe sevdiklerinize kalıcı, farklı, kişisel hediyeler verebilmeniz, ev/ofis dekorasyonunuza doğadan bir nefes getirebilmeniz için kuruldu.ÇiçekveBahçe’nin misyonu tamamen eşsiz tasarımlarla, insanları özel hissettirmek ve gülümsetebilmek. Bunu başarabildiği sürece de var olacak...

    Hizmetler
    • dekorasyon
    • Dekoratörler
    • tasarımlar
    • teraryum
    • minyatür bahçe
    • Bitki
    • Çiçek
    Hizmet alanları
    tüm türkiye ve istanbul
    Adres
    34384 İstanbul
    Türkiye
    +90-2123201789 www.cicekvebahce.com
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