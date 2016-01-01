1965 yılında İstanbul'da faaliyetlerine başlayan ve 50 yılı aşkın süredir dekorasyon sektöründe gerek yerel gerekse uluslararası platformlarda hizmetlerini sürdüren firmamız ve ekibimiz, 2016 yılında yeni yüzü ve markası olan ATÖLYE'65 ile özellikle imalat ve tasarım alanlarında yetkin projeler üretmek ve uygulamak üzere farklı ve yeni bir açılımda bulunmuştur. Atölye'65, alanlarında 20 yılı aşan tecrübelere sahip uzman usta ve mimar kadrosu ile, sektöre adımını attığı günden bu yana, gerek kurumsal gerek bireysel anlamda her türlü tasarım ve uygulama projesine çözüm ortağı olarak hizmet vermeye devam etmektedir. MİSYONUMUZ Uygulama ve Mimarlık disiplinleri bağlamında mobilya tasarımı, yenileme ve imalat alanlarında başarılı uygulamalar yapan firmamız, deneyimli kadrosu sayesinde özellikle mobilya alanında uzmanlaşmaktadır. Ekibimiz ve firmamız, özellikle kentsel dönüşüm projelerinde yer almış,Türkiye ve dünya da isim yapmış markalarla çalışmıştır. ​ Müşterilerimize farklılıklarımızı çok iyi anlatarak, 21.yy’ın kaçınılmaz değişimlerini fırsata çevirerek, tüm projelerimizi etkin bir şekilde yönetmek temel amacımız. Bu doğrultuda iş verenlerimize tam zamanında, minimum maliyet ve maksimum kalite ile proje öncesi ve sonrasında müşteri memnuniyetini beklentilerin üzerinde sağlayarak en iyi hizmeti vermek için çalışıyoruz. Sahip olduğumuz bilgi ve tecrübemizi bizi ve siz değerli iş verenlerimizi geleceğe taşıyacak kalıcı işler yapmanın peşindeyiz.

Hizmet alanları İstanbul Adres Kemerburgaz cad.No138/3 Kağıthane İstanbul

34000 İstanbul

Türkiye

+90-5550038665 www.atolye65.com